Die MZ-Kulturwoche
Die Kulturredakteurin empfiehlt: Blutjunge Rocker, kreatives Schreiben und ein Clown aus Japan
Ganz persönlich rausgepickt: Welche Konzerte und Events sich in den kommenden Tagen auf Mallorca lohnen
Dass eine Verbena (Dorfparty) auch Spaß macht, wenn man musikalisch schwerere Geschütze auffährt, demonstriert die Gemeinde Calvià am Freitag (28. August): Im Rahmen der Festes del Rei en Jaume steigt ab 22 Uhr in Santa Ponça die Konzertnacht „Rockers del regne“. Eine tolle Gelegenheit, drei lokale Bands zu erleben, die allesamt Nachwuchspreise gewonnen haben.
Mit dabei sind die teils blutjungen Musiker von Frankensteel (Heavy/Trash Metal) sowie die Gruppen Lumina (Metalcore) und Born (Alternative Rock). Im Anschluss legt DJ Jimenetas tanzbaren Pop und House auf, um zartbesaitete Seelen wieder etwas milde zu stimmen.
Freitag: Inspirierende Kunst und Natur in Pollença
Auch ein Trip nach Pollença ist immer eine gute Idee. Und in dieser Woche gibt es sogar zwei besonders gute Gründe. Am Freitag (28. August) leitet der Schriftsteller und Dozent Jorge Carrión einen kreativen Schreibworkshop (auf Spanisch) an einem Ort, der so magisch ist, dass sich nur ein Holzklotz davon nicht inspirieren lassen würde: Das 2022 eröffnete Zentrum Coster Art i Natura am Fuße des Puig de Maria ist der ganze Stolz des Künstlers Amador Magraner.
Mit den Jahren ist dort die Sammlung an hochkarätigen Werken gewachsen, die in der malerischen Natur eingebettet sind. Neben Arbeiten von Amador, Stella Rahola Matutes, Susana Solano, Eva Lootz, Katinka Bock, Ludovica Carbotta, Saelia Aparicio, David Bestué und Jorge Satorre ist dort seit Kurzem auch die farbenfrohe, vor Vitalität strotzende Arbeit „Transmigración de almas“ von Luis Gordillo zu bewundern – einem der wichtigsten spanischen Künstler der Gegenwart.
Sonntag: Abschlusskonzert des Festival de Pollença
Am Sonntag (30. August) steht tatsächlich schon das Abschlusskonzert des diesjährigen Festival de Pollença ins Haus. Glücklich dürfen sich jene schätzen, die noch eine Karte für den Abend mit dem Orquestra de la Comunitat Valenciana unter Leitung von Sir Mark Elder ergattern können: Die Enigma-Variationen von Elgar und Beethovens Sinfonie Nr. 7 (A-Dur) op. 92 – ein schierer Ausdruck der Freude und der Lebensbejahung – im stimmungsvollen Claustre de Sant Domingo zu hören, ist sicherlich ein Höhepunkt.
Samstag: Konzert mit viel Gefühl in Palma
Deutlich intimer, aber nicht minder emotional geht es am Samstag (29. August) bei einem Konzert von Lalo Garau in Palma zu. Der Journalist, Impro-Schauspieler und Singer-Songwriter bekommt Verstärkung von Pablo Berrio (Gitarre), Sergio Barqueros (Bass) und Pep Vanrell (Schlagzeug).
Er spielt sowohl ältere Songs als auch Stücke von seiner jüngsten EP „La Sang“, die sich persönlich, aber frei von Kitsch mit Themen wie Erinnerung, Familie und Verlust auseinandersetzt. Der MZ-Artikel dazu hatte damals nur wenige Leser interessiert, aber vertrauen Sie mir: Diese Musik geht einem wirklich im allerbesten Sinne nah. Ort des Geschehens ist die Impro-Bühne Escena 101 im Viertel Arxiduc.
Dienstag: Impro-Show mit Gast aus Japan
Eine viel kleinere, aber entzückende Impro-Bühne ist die Sala Salada nahe der Plaça Major, wo aktuell der japanische Impro-Künstler und Clown Oshow zu Gast ist. Am Dienstag (1. September) entsteht dort mit der Kompanie OlvídaloTodo (Diego Ingold und Carito Delgado) trotz – oder gerade wegen – der Sprachbarriere eine ungefilterte Show zwischen Genie und Chaos.
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