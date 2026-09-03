Die Kulturredakteurin empfiehlt: Flamenco-Jazz, Disco in der Galerie und ein extrem kurzer Besuch des Papstes

Ein Geständnis gleich zu Beginn: Ich habe einfach ein Herz für junge Musiker, die für ihre Sache brennen. Wenn es Ihnen genauso geht, dann sollten Sie das neue Mallorca Chamber Music Festival nicht verpassen, das der 23-jährige Geiger Joan López de Soria mit viel Enthusiasmus organisiert hat. Das spezielle Konzert zu Ehren von Ramon Llull ist schon ausverkauft, aber für die drei Konzerte am 3., 4. und 5. September im Auditorium Palma sowie für das Abschlusskonzert am 7. September in Alaró gibt es noch Karten. Kammermusik vom Feinsten für Klassik-Fans.

Joan López de Soria ist der Gründer des neuen Kammermusikfestivals auf Mallorca. / Veranstalter

Sie zählen sich eher zum Club-Publikum, können aber nicht von sich behaupten, schon einmal in einer Kunstausstellung abgehottet zu haben? Genau diese Gelegenheit gibt es Freitag (4. September). Zur Finissage der Schau „Synthetic Future“ von Alejandro Monge hat sich die La Bibi Gallery in Establiments etwas Besonderes einfallen lassen. Oder besser gesagt der Kurator Tolo Cañellas, den sie mit einer Reihe spezieller Aktionen beauftragt hat. Für das Programm namens „Hidden Track“ lud er den bekannten DJ Ángel Molina ein. Er wird die Galerie zwar nicht direkt in einen Techno-Club verwandeln, aber von 20 bis 22 Uhr eine „Sound Session“ mit elektronischen Klängen rund um die Werke zaubern.

Die Ausstellung "Synthetic Future" von Alejandro Monge in der La Bibi Gallery. / La Bibi Gallery

Esta tabla muestra los eventos recomendados por MZ para la semana del 3 al 7 de septiembre. Diese Woche empfiehlt die MZ Wann Was Wo 3.9.–7.9. Mallorca Chamber Music Festival Auditorium Palma und Teatre d'Alaró 4.9. Finissage mit DJ-Sound-Session La Bibi Gallery, Palma 5.9. Pop-Up-Ausstellung von Lluís Fuster Sa Bàscula, Manacor 5.9. Konzert von Marco Mendoza Es Gremi, Palma 6.9. Úrsula Pomar Trio Es Cub (Bodega Mesquida Mora), Porreres

Samstag: Pop-Up-Ausstellung und Rock-Urgestein

Noch kurioser geht es am Samstag (5. September) in der alternativen kleinen Galerie Sa Bàscula in Manacor zu: Dort ist die wahrscheinlich flüchtigste Ausstellung zu sehen, die es jemals auf der Insel gab. „El Papa visita España“ mit ironischen Arbeiten voller politischer, gesellschaftlicher und kultureller Referenzen eröffnet um 19 Uhr – und endet schon am selben Abend um 21 Uhr. „Der Künstler Lluís Fuster wollte das so. Aber wenn dann noch Leute da sind, machen wir erst etwas später zu“, erklärt Joan Forteza, der den Raum betreibt, auf Nachfrage – und schiebt einen Achselzuck-Emoji hinterher.

Nur zwei Stunden zu sehen: ein Werk von Lluís Fuster. / Sa Bàscula

Etwas weniger einmalig, aber dennoch fein: Das Konzert am selben Abend (5. September) im Es Gremi. Der kalifornische Bassgitarrist Marco Mendoza war laut den semiexakten Angaben eines mallorquinischen Rockexperten „schon tausend Mal“ auf der Insel. Aber der 63-Jährige, der unter anderem schon mit legendären Bands wie Whitesnake, Journey, Thin Lizzy oder The Dead Daisies zusammengearbeitet hat, wird auch bei diesem Abend mit melodischem Hardrock im Stil der 1980er-Jahre sicherlich wieder abliefern. Mit dabei ist zudem die lokale Band Dizzel, deren Stil ähnlich ist und die noch von weiteren ikonischen Bands wie Kiss beeinflusst wurde.

Marco Mendoza gibt ein Konzert im Es Gremi. / Chiki Lora

Sonntag: Preisgekrönte Flötistin in Porreres

Flötentöne werden uns dort freilich nicht beigebracht. Das übernimmt dafür Úrsula Pomar, die am Samstag zusammen mit Suzanne Bradbury ein Konzert in Sóller bestreiten wird. Am Sonntag (6. September) bespielt sie mit ihrem Trio dann den Raum Es Cub in Porreres (von dem wir zugegeben noch nie gehört haben). Die mallorquinische Flötistin gewann beim Festival Paco de Lucía Mallorca den Preis für Nachwuchstalente. Nun würde man ihr Instrument wahrscheinlich nicht direkt mit Flamenco assoziieren, aber es taugt tatsächlich dafür: Pomar vereint Flöte, Gitarre und Cajón zu einer musikalischen Fusion aus Flamenco, Jazz und Klassik. Wie das klingt, hört man sich am besten selbst an.

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