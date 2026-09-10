Die Kulturredakteurin empfiehlt: Mirós Enkel, Darkrock und die Abenddämmerung vor der Kunstnacht

Als Journalistin trifft man manchmal Gesprächspartner, bei denen man sich fühlt, als würde man sie bereits kennen. So geschehen im Juli 2025: Damals hatte Joan Punyet Miró, Enkel und Nachlassverwalter des großen Joan Miró, zum Treffen bei seiner Ausstellung in Valldemossa geladen. Doch so vertraut und nahbar sich der elegante und weltgewandte Exzentriker auch zeigte: Seiner „guten Freundin“ von der Mallorca Zeitung hat er versäumt zu sagen, dass er aktuell wieder mit einem spannenden Projekt auf der Insel präsent ist. Unerhört!

Doch freuen wir uns, dass wir bis 21. September die Möglichkeit haben, seine Solo-Schau „Dream“ in der Gallery Sa Tafona zu sehen. Die ortsspezifische Installation im Hotel Belmond La Residencia in Deià sei eine „Anti-Ausstellung, ein Manifest“, so der Künstler. Es habe ihn „ein Jahr Arbeit gekostet, Farben, Poesie, Mutter Natur, Leben, Tod, Auferstehung und Demokratie zu kombinieren“. Thematisch ziemlich komplett.

Gut besucht: Die Ausstellung von Joan Punyet Miró in Deià. / Manu Mielniezuk

Esta semana, la MZ recomienda una serie de eventos culturales en Mallorca. Diese Woche empfiehlt die MZ Wann Was Wo Bis 21.9. Ausstellung "Dream" von Mirós Enkel Gallery Sa Tafona, Deià 10.–13.9. Isla Impro Fest Sala Salada, Palma 11.9. Darkrock und Stoner Rock Factoria de Só, Santa Maria del Camí 12.9. Konzert "Beyond the Distance" mit acht Bands Parc de Sa Riera, Palma 15.9. Vernissage "Digital Splash" von Fabrizio Plessi Museu de Mallorca, Palma

Freitag: Impro-Show und Konzerte

Wer sich für Impro-Theater begeistert, bekommt diese Woche ebenfalls die volle Dröhnung geboten: Beim Festival „Isla Impro Fest“ gibt es vom 10. bis 13. September fünf Aufführungen mit internationalen Gästen in der Sala Salada zu sehen.

Ein musikalischer Schlag in die Magengrube darf natürlich auch nicht fehlen: Am Freitag (11. September) spielen drei Bands, die Wednesday Addams gefallen würden, in der rustikalen Factoria de Só in Santa Maria. Wuolja aus Barcelona heizen dem Publikum mit Stoner Stock ein. Die lokalen Bands mit den klangvollen Namen Virenprojekt und Magma legen mit Darkrock, Postpunk und Go-thic-Metal nach.

Industrial Metal mit stylischer Attitüde: Die Band Virenprojekt in der Factoria de Só. / Brigitte Rohm

Samstag: Acht Stunden Musik im Park

Am Samstag (12. September) unternehmen wir von 15 bis 23 Uhr einen Ausflug in die 2000er mit ihrem Post-Hardcore- und Emo-Sound: Im Parc de Sa Riera treten unter dem Motto „Beyond the Distance“ in Gedenken an den verstorbenen Musiker Yamil Ghazi acht Bands von Mallorca und vom spanischen Festland auf, die musikalisch in jenes Kerbholz schlagen. Der benachbarte Skatepark macht das Millennial-Feeling perfekt.

Dienstag: Fabrizio Plessi im Museu de Mallorca

Zurück zur Hochkultur, zurück zur Kunst: Die Nit de l’art steht schon fast vor der Tür. Ein Tipp für alle, die stets mit der Fülle an Ausstellungen überfordert sind und nie alles schaffen, was sie sich vorgenommen haben: Einige Projekte, die Teil des Programms sind, starten schon früher und können in Ruhe betrachtet werden, bevor die Massen anrücken.

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Zum Beispiel die vom Es Baluard organisierte Ausstellung „Digital Splash“, die am 15. September im Museu de Mallorca eröffnet – mit einer Videoinstallation und Zeichnungen des just verstorbenen Künstlers Fabrizio Plessi. Weitere Tipps für Ihre ganz persönliche „Abenddämmerung vor der Kunstnacht“ finden Sie auf unserer Galerien-Seite in der aktuellen Ausgabe der MZ.

Detail der Videoinstallation "Digital Splash" von Fabrizio Plessi. / Studio Plessi

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