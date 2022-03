Wie ein Künstler das Bergdorf Valldemossa auf Mallorca vor über hundert Jahren sah In der Fundació Cultural Coll Bardolet und in der Kartause von Valldemossa kann man bei der großen Retrospektive "Joan Fuster – 150 aniversari" in das Werk eines Malers eintauchen, der einst die Schönheit von Mallorca festhielt – und die festen Bande zu seinen Liebsten