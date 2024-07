Zwei hochkarätige Künstler zeigen ihre Arbeiten in Santa Ponça

Sie sind auf der Insel seit Jahrzehnten sesshaft, das Leben auf Mallorca prägt ihre Arbeiten – nun zeigen die beiden Künstler Elena Gatti aus Argentinien und der Deutsche Gerd Ganser ihre neuesten Werke in einer Doppelausstellung bei Minkner & Bonitz in Santa Ponça. Nachdem die ursprünglich geplante Vernissage Anfang Juli EM-bedingt abgesagt werden musste, lädt die Galeria de Arte Minkner nun am Freitag (19.7.) ab 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung in der Avinguda Rei Jaume I, 109.

Abschied und Ankommen

Gatti kombiniert in ihren Bildern abstrakte mit figurativen Elementen. Ihre Malerei erzählt von Abschied und vom Ankommen und regt in ihrer gewollten Uneindeutigkeit die Fantasie der Betrachter an. Gansers Kunst derweil basiert auf dem Gefundenen, nicht dem Erfundenen. In seinen Skulpturen verwandelt er Gegenstände vom Strand und von der Straße in eindrucksvolle Skulpturen, die eine Geschichte erzählen. Man möchte sie berühren und spüren – ganz im Sinne des Künstlers.