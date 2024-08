Von Megapark bis Coves del Drach: Diese Künstlerin beleuchtet kitschige Auswüchse seit dem Tourismus-Boom auf Mallorca

Beim Besuch im Museu de Porreres drängt sich der Gedanke auf, dass dieser Ort wahrscheinlich schon bessere Zeiten gesehen hat. Man wünscht dem Bau etwas mehr Liebe und finanzielle Zuwendung. Und doch ist es vielleicht gerade deshalb das perfekte Setting für die aktuelle – und absolut sehenswerte – Ausstellung der Künstlerin Marijo Ribas (Palma, 1982). Eines ihrer Studienobjekte sind die kitschigen neomittelalterlichen Burgen, die vor allem in den 60er- und 70er-Jahren auf Mallorca wie Pilze aus dem Boden schossen und deren Blütezeit schon lange vorbei ist.

Neben diesen historistischen Tempeln für die Konsumgesellschaft, die etwa Restaurants, Hotels oder Glasfabriken beherbergen sollten, interessiert sich die Künstlerin auch für die Ausschlachtung der imposanten Höhlen der Insel, im Dienste des Tourismus. Ribas erklärt, was sie, bei aller Scheußlichkeit, an diesen Phänomenen so fasziniert: „Beides hat auch eine Komponente der Fantasie. Die Burgen bilden eine falsche Vergangenheit mit einer zeitlosen Geschichte nach“, so die Künstlerin. „Und die Höhlen sind natürliche geologische Räume, die mit Treppen, Lichteffekten und vor allem durch die Erzählungen der Fremdenführer und der literarischen Texte neue Schichten der Fiktion bekommen haben.“

Symbolik steckt in jedem Detail

Ribas breitet diesen Themenkomplex im oberen Stock des Museums als Parcours mit Werken in unterschiedlichsten Techniken aus. In einem der Haupträume dominiert die Fotografie, er ist den künstlichen Burgen gewidmet. Da wäre etwa das heute seit rund 15 Jahren verlassene „Foro de Mallorca“ nahe Lloseta, dessen neomittelalterliche Burg von der Straße aus zu sehen war. In seinen goldenen Jahren war es ein Freizeitpark mit allen Schikanen – Gokarts, Minigolf, Wasserpark und sogar einem Wachsfiguren-Museum. „Viele Menschen kannten es auch, weil dort Hochzeiten, Taufen und Kommunionen stattfanden“, sagt Ribas, der etliche persönliche Anekdoten von diesem Ort zu Ohren kamen. Nach rund 50 Jahren des Betriebs ist das „Foro“ heute eine von Pflanzen überwucherte Neo-Ruine.

Fotografie, Installationen und weiche „Skulpturen“: In einem der Räume geht es um die Architektur und die Bedeutung der Neo-Burgen auf Mallorca. / Anna Svetlitza

Bei Ribas’ Werken steckt Symbolik in jedem Detail: etwa bei den Regalen, auf denen sie Fundstücke aus den Burgruinen platzierte und die mit Sand bedeckt sind – eine Anspielung auf Sandburgen, die ebenso flüchtig sind wie diese Architektur und ihre Bedeutung. Oder der industriell gefertigte Balken aus Holzimitat auf dem Boden – Falschheit überall. Dass eine Burg, die auf eine Fahne gedruckt ist, kopfsteht, illustriert die Idee, dass der Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung der Insel irgendwann begannen, in alle Richtungen zu wachsen, zu wuchern, auszuufern.

Die Künstlerin fand persönliche Objekte in den Neo-Burgen. / Anna Svetlitza

Das Thema ist aktueller denn je

Mitten in der Debatte über die Notwendigkeit von Limits für den Massentourismus und im Kontext der Demonstrationen ist das 2020 begonnene Kunstprojekt nun aktueller denn je. Und Ribas möchte die Ausstellung auch durchaus so verstanden wissen. „Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem es wohl gut wäre, das Modell zu überdenken“, sagt sie. „Viele Sachen, die früher gebaut wurden, sind heute obsolet. Es gibt neue Ruinen, die die Landschaft und selbst die Straßenführung von Mallorca mitgezeichnet haben, weil die Mehrheit dieser Burgen direkt an den Zufahrtsstraßen zu touristischen Gebieten liegt.“

Die Ästhetik hinter den Neo-Burgen des Tourismusbooms war ganz im Sinne des Franco-Regimes: „Es ging um eine Vereinheitlichung der Gebäude, die zur nationalen Identität in Spanien beitragen sollte.“ Ein interessantes Kuriosum stellt im Gegensatz dazu der Fall des erst 2001 erbauten Megaparks dar: Hier entschied man sich für einen neogotischen Bau, der stilistisch an Architektur in Bayern erinnert. Im Kontext eines Narrativs, das sich der heroischen Vergangenheit bediente, ist dies nun ein Prunkbau der „neuen Eroberer“ – der Deutschen, die sich einen Teil der Insel zu eigen machten und „ihre“ Burg auf diesem Territorium platzierten.

Megapark und andere Fassaden: Die Collage aus Fotografien in Sepia-Tönen. / Anna Svetlitza

„Es ist das falscheste Gebäude von allen, weil es sich dabei nur um die Fassade handelt. Das Innere hat rein gar nichts damit zu tun“, sagt Ribas, die sich in einer Collage aus Fotografien in Sepiatönen ganz auf die Fassade konzentriert. „Ich wollte den Fokus auf die architektonischen Formen legen, weil jede von ihnen Bögen aufweist“, so die Künstlerin. Zu dieser Analyse gehört noch ein weiteres Werk: eine Kissen-Skulptur auf dem Boden, Spitzbögen wie feiste Würste. „Das Weiche erinnert auch an eine Hüpfburg, an etwas Aufblasbares, mit dem man spielen kann. Es nimmt der Architektur die Schwere – die letztlich ja keinen architektonischen Wert hat.“

Höhlen als Projektionsflächen der Fantasie

Von großem Wert hingegen ist das Naturerbe der Höhlen von Mallorca – und doch bemühte sich der Mensch stets, die natürliche Magie dieser Orte zu steigern, um sie zu Projektionsflächen seiner Fantasie zu machen. Ribas reflektiert diese Tendenz nicht minder fantasievoll: unter anderem mit Stalaktiten und Stalagmiten aus Metallstrukturen in fluoreszierenden Farben, die auf die künstliche Beleuchtung der Formationen verweisen.

Marijo Ribas bei der Vernissage, in einer Nebelwolke. / Anna Svetlitza

Bilder der Coves del Drach oder der Höhlen von Campanet sind auf pseudonoblen Samtstoff oder auf ein Handtuch gedruckt. In Vorhänge aus textilen Tropfsteinen knüpfte die Künstlerin Münzen, die Touristen gewöhnlich ins Wasser der Höhlenseen werfen und sich dabei etwas wünschen. Und für die Extraportion Effekthascherei gibt es noch eine Apparatur, die eine künstliche Nebelwolke in den Raum bläst – allerdings nur bei geführten Besichtigungen.

Besser als ein Trip in den Themenpark Marijo Ribas, "Coves i neocastells. Thematic Park (entre ficció i biopoder)", bis 6.10., Museu de Porreres, Fr.-Sa. 11-13 und 19-21 Uhr, Di. und So. 11-13 Uhr, Führung am 31.8., 11.30 Uhr, weitere im September.

