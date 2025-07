Das ultimative Miró-Quartett: Was Sie bei gleich vier Ausstellungen in Palma erwartet

Es ist eines der großen Prestige-Projekte im Rahmen der Bewerbung zur Kulturhauptstadt: „Paysage Miró“, bestehend aus vier einzelnen Ausstellungen an vier Orten in Palma. Sie eröffnen gestaffelt ab dem 30. Juli (Mittwoch) und zeigen rund 100 Werke des katalanischen Malers.

La Llotja: "La força inicial"

Ideengeberin für das jetzige Großprojekt war eine Miró-Hommage im Jahr 1978, die unter anderem in Palmas ehemaliger Seehandelsbörse stattfand. So ist es nur logisch, dass die Llotja auch nun wieder zu einem Dreh- und Angelpunkt der Schau wird – zumal der gotische Bau unter der Regierung von Marga Prohens wieder für prestigeträchtige Ausstellungen genutzt wird.

Die Schau „La força inicial“ ermöglicht es Besuchern, sich in den Kosmos der dreidimensionalen Arbeiten des Künstlers zu versenken. Sie präsentiert Bronzeskulpturen, die durch ihre schwarze Patina, ihre soliden Volumina und ihren metamorphischen Charakter glänzen: Kunstwerke wie „Oiseau lunaire“, „Oiseau solaire“, „Maternité“ oder „Conque“ verkörpern die Spannung zwischen dem Archaischen und dem Zeitgenössischen, dem Natürlichen und dem Fantastischen. Sie spiegeln auch Mirós Dialog mit der modernen Skulptur – Arp, Giacometti oder Picasso– wider. Ob bei der Ausstellungseröffnung wohl auch das spanische Königspaar zugegen sein wird, so wie damals bei der Schau von 1978 ...?

Vernissage: 31.7., 20 Uhr.

Joan Miró, "Oiseau lunaire", 1966. / Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Miró-Stiftung: "La guspira màgica"

Den Titelzusatz der Schau in der Miró-Stiftung könnte man in etwa mit „Der magische Funke“ übersetzen. Sie beleuchtet, welche Rolle unerwartete und zufällige Fundstücke und Begegnungen im Leben von Miró spielten. Der Rundgang im Espai Estrella ist in sechs Bereiche gegliedert: Natur, Vokabular, Kulturen, Künste, Freunde und Orte.

Dabei liegt der Fokus auf persönlichen und künstlerischen Beziehungen, die das visuelle Universum des Malers speisten. Als Referenzpunkte dienen Werke von Künstlern wie Picasso, Calder, Klee, Giacometti, Braque oder Léger. Mehr als 250 weitere Exponate – dokumentarisches Material und persönliche Objekte – vervollständigen die Ausstellung mit 38 Kunstwerken. So entsteht eine intime, facettenreiche, poetische Annäherung.

Vernissage: 30. Juli, 20 Uhr.

Joan Miró, "Lettres et chiffres attirés par une étincelle", 1968. / Cortesia Fundació Joan Miró, Barcelona

Es Baluard Museu: "Pintar entre les coses"

Die Ausstellung im Es Baluard umfasst Werke, die zwischen 1916 und 1978 entstanden sind. Ihr Ansatz ist eine Neuinterpretation der zeitgenössischen Malerei – ausgehend von Joan Miró, der als Schlüsselfigur in der konzeptuellen und materiellen Erweiterung des Mediums verstanden wird. Die Schau erforscht, wie Miró im Laufe seiner Karriere die Grenzen der traditionellen Malerei überschritt – indem er eine Praxis verfolgte, die Geste, Zeichen und Materie mit einer rigorosen Methodik kombinierte, die dabei jedoch immer offen für Experimente blieb.

Auch knüpft die Ausstellung Verbindungen zwischen seinem malerischen, skulpturalen und performativen Werk. Miró suchte nach einer „geistigeren“, taktileren und poetischeren Malerei. So umging er die Starrheit der Tradition und strebte nach einem künstlerischen Ausdruck, der mehr verbirgt, als er zeigt. Der nicht darstellt, sondern zerlegt, suggeriert und transformiert. Eine Malerei, die nicht in den Dingen, sondern dazwischen liegt.

Vernissage: 1. August, 20.30 Uhr.

Joan Miró, "Chevaux en fuite par le vol de l'oiseau-terreur", 1976. / David Bonet

Casal Solleric: „El color i la seva ombra“

Ein Dialog zwischen Mirós Malerei und Skulptur und ein Rundgang durch sein plastisches Universum bietet sich bei der Ausstellung „Die Farbe und ihr Schatten“ im Casal Solleric. Durch die Auswahl der Exponate – darunter Bronzeskulpturen, Gemälde und Arbeiten auf Papier – enthüllt die Schau, wie der katalanische Künstler eine eigene Sprache entwickelte, in der Zeichen, Materie und Leere eine tiefgründige poetische und konzeptuelle Bedeutung erlangen.

Insbesondere beleuchtet die Schau Mirós skulpturales Schaffen ab den 1960er-Jahren, als er systematisch begann, rätselhafte Figuren zu kreieren: Totemfiguren und Assemblagen, die seine Faszination für gefundene Objekte, Volkskunst und das Primitive offenbaren. Joan Miró spielte in seinen Skulpturen mit Gewicht, Volumen, Gleichgewicht und dem Undenkbaren. Parallel dazu werden Gemälde gezeigt, die seine Reflexion über das Rätselhafte, das Ursprüngliche und das Symbolische fortsetzen.

Vernissage: 1. August, 19.30 Uhr.

Joan Miró, "Le roi-guerrier", 1981. / Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

