Die Mega-Miró-Hommage auf Mallorca: Ein Rundgang durch vier eindrucksvolle Ausstellungen in Palma

Um Joan Miró wirklich näherzukommen – nicht nur dem Künstler, auch dem Menschen dahinter –, gibt es einen besseren Weg, als allein seine Bilder zu betrachten. Er beginnt spielerisch und interaktiv. In der Miró-Stiftung lädt eine Sitzecke dazu ein, Musik zu hören, die dem Künstler gefiel, oder Neuauflagen von Büchern durchzublättern, die er gerne las. Vor allem aber bekommen die Besucher dort einen Umschlag, den sie dazu verwenden dürfen, eine eigene Sammlung an inspirierenden Zitaten des Malers zusammenzutragen, die es zum Abreißen an den Wänden gibt. Das ist nicht nur eine schöne Erinnerung an den Ausstellungsbesuch, sondern hat auch einen tieferen Sinn: Learning by doing. Wir gewinnen ein tieferes Verständnis vom künstlerischen Prozess des katalanischen Malers, indem wir es so machen wie er.

Denn: „Was Miró stets tat und was im Zentrum dieser Ausstellung steht, ist: Fundstücke zu sammeln“, erklärt Antònia Maria Perelló, die Leiterin der Miró-Stiftung, bei einem Rundgang vor der Eröffnung. Diese Gegenstände dienten als „magische Funken“, nach denen die Schau benannt ist – die Initialzündung für Überlegungen, Kommentare und Kunstwerke. Die Arbeiten Mirós sind hier neben einer Fülle an Material aus den Ateliers und dem Archiv zu sehen.

Ein Potpourri an Werken und Objekten gibt es in der Miró-Stiftung zu sehen. / Nele Bendgens

"Für mich war dieser Mann wie ein Schwamm"

Das stimulierende Sammelsurium beginnt im ersten Raum des Espai Estrella mit dem Thema Natur, „einem seiner wichtigsten ‚Inputs‘, ob Land oder Meer“, sagt Perelló. Viele Verbindungen sind augenscheinlich, etwa bei einer kurios geformten Mandelschale und einem kleinen Stein, von Miró fast eins zu eins auf eine Skulptur übertragen. Es gibt aber auch subtilere Beispiele wie einen Hühnerknochen, der den Impuls zu einer Vorskizze gab: „Miró saß zu Hause beim Essen und sagte zu seiner Frau: Heb mir den auf!“, erzählt Perelló. Neben der greifbaren Natur faszinierten Miró auch Motive aus der Wissenschaft, wie Mikroskopaufnahmen.

„Miró war kein Künstler, der einfach so, aus heiterem Himmel, eine Idee hatte. Er kopierte die Natur nicht, aber er war immer durch etwas motiviert, das ihm zuflog – aus der Natur, aus der Poesie, den Worten oder der Musik. Für mich war dieser Mann wie ein Schwamm“, sagt die Leiterin der Miró-Stiftung. Immer in Kontakt zu seiner Umgebung, alle äußeren Einflüsse aufsaugend, vom Zufall geleitet. So zeigen Vitrinen zum Beispiel Objekte, die Mirós Interesse für „primitive“ Kulturen, Volkskunst und Kinderspielzeug repräsentieren. Doch auch die Pariser Mode schlug sich in Skulpturen nieder.

Rechts: Mirós Hommage an Picasso. / Nele Bendgens

Ein weiterer Schwerpunkt sind persönliche Beziehungen, die Miró zu anderen Künstlern pflegte. Klee, Kandinsky, Léger – die Werkauswahl in der Schau ist kein prätentiöses „Namedropping“, sondern erzählt vieles. Etwa vom historischen Kontext – so positionierten sich Miró, Picasso, Calder und Alberto Sánchez bei der Pariser Weltausstellung von 1937 im spanischen Pavillon allesamt für die Republik. Die Werke sprechen von gegenseitiger Zuneigung und Bewunderung, etwa anhand von Mirós Picasso-Hommage, die er an dessen Todestag vollendete, oder von Geschenken an Miró, wie kleinen Figuren von Chillida und Giacometti – ein Freundeskreis, bei dem man glatt neidisch werden kann. Die Ausstellung gibt einem das Gefühl, irgendwie dazuzugehören, Joan Miró selbst zu kennen.

Entfesselt, wild und poetisch

Dass es aber noch viele weitere Facetten des Künstlers zu entdecken gibt, wird bei einem Besuch im Es Baluard deutlich. „Ein Satz eines Kunstkritikers, der mir sehr gefällt, lautet: ‚Joan Miró ist gewöhnlich moderner als jene, die sein Werk interpretieren‘, sagt der Museumsdirektor David Barro. Die Schau „Pintar entre les coses“ fokussiert Mirós Radikalität in Bezug auf sein Verständnis von Malerei. Das älteste Bild von 1916 – „Paysage de Mont-roig“ – ist eine postimpressionistische Landschaft, die an Cézanne denken lässt. „Miró hätte in ein Klischee verfallen, sich oft selbst kopieren können. Aber das tat er nicht“, so Barro. Und ihn auf konventionelle Weise verstehen zu wollen, werde dem Künstler keinesfalls gerecht. „Er rebellierte gegegen das Bequeme. Miró war ein Nonkonformist und sehr mutig. Wenn die Surrealisten versuchten, die Träume zu malen, malte er, um die Betrachter zum Träumen zu bringen.“

David Barro, Museumsdirektor im Es Baluard, ist begeistert von den radikalsten Bildern im Werk von Joan Miró. / Nele Bendgens

Konkrete Erklärungen sucht man bei Miró vergebens, seine Symbolik ist vielschichtig. Dafür haben die Farben ihre ganz eigene Kraft. So beschrieb Miró 1925 in einem „Bild-Gedicht“ einen blauen Fleck als die Farbe seiner eigenen Träume („Ceci est la couleur de mes rêves“). Ein roter – oder eher blauer – Faden, der sich auch durch die Ausstellungen von „Paysage Miró“ zieht und sogar im Logo als blaues „O“ Eingang gefunden hat. „Dieser blaue Fleck taucht allein im Es Baluard 18 Mal auf“, sagt Barro. „Miró hatte eine Obsession für diese Art von Symbolkraft der Farbe. Vom ursprünglichen Realismus entwickelte er sich hin zur Suggestion und Poesie.“ Die Formen und Farben tanzen auf der Bildfläche, bewegen sich in einer Zwischenwelt.

Am radikalsten, laut Barro regelrecht „entfesselt“, war Miró schließlich in seinem Spätwerk: Er begann, Gemälde zu verbrennen, Leinwände zu zerschneiden oder auf bestehende Bilder zu malen. „Wir sprechen hier von den 1970er-Jahren, als Miró schon über 80 Jahre alt war“, betont der Museumsleiter voll Bewunderung. Von diesem kreativen Wüten gibt es viele Beispiele zu sehen. „Es ist die Ausstellung, die Mirós wildeste Werke hat. Aber kurioserweise strahlt sie zugleich viel Ruhe aus.“

Allein im Es Baluard finden Sie Mirós blauen Fleck auf 18 Werken. / Nele Bendgens

Schwärze und Bronze

Noch tiefer in das Universum des späten und kühnen Miró tauchen Besucher in der Beletage des Casal Solleric ein, die Werke aus den Jahren 1960 bis 1981 zeigt – darunter zahlreiche Leihgaben aus dem Museo Reina Sofía in Madrid. Nicht minder spannend ist es, Werke aus der Miró-Stiftung hier einmal in einem ganz anderen Umfeld und Kontext zu betrachten – etwa drei schwarz-weiße Gemälde ohne Titel, von denen nicht klar ist, ob Miró bewusst auf Farbe verzichtete oder ob sie unvollendet sind. Das kraftvolle Schwarz suggeriert den titelgebenden „Schatten der Farbe“ – und ist in diesem Teil des Miró-Quartetts ein wiederkehrendes Element bei den ausgewählten Werken.

In manchen Fällen sei der schwarze Fleck als eine von vielen Erscheinungsformen der Frau, Mirós „femme“, zu verstehen, schreibt Fernando Gómez de la Cuesta in seiner Kuratorennotiz: „femme ist für Miró tatsächlich eine Art Universum, ebenso wie die Sterne oder die Vögel, oder seine Köpfe und Figuren.“ Sie symbolisiere die Verbindung zu den Wurzeln der Erde, zu dem, was Leben schenkt. Die Bestandteile des visuellen Alphabets, mit dem Miró die Realität destillierte und in Zeichen verwandelte, sie sind hier gut zu beobachten.

Malerei und Skulpturen aus dem Spätwerk präsentiert das Casal Solleric. / Nele Bendgens

Die Protagonisten neben Gemälden und Arbeiten auf Papier sind hier aber vor allem die kleinformatigen Bronzeskulpturen. Dafür kombinierte Miró das edle Material und alltägliche Gegenstände und Fundstücke, um rätselhafte Figuren zu kreieren. Sein Interesse am „Primitiven“, an Volkskunst und Landleben kommt dabei wieder deutlich zum Tragen. Es scheint, als habe Miró mit den Skulpturen Formen und Erinnerungen anhäufen und versteinern wollen, schreibt Gómez de la Cuesta. Bescheidene und vergängliche Dinge, als Totems verewigt. Manche von ihnen sind in hellen Räumen platziert, andere fast sakral im Dunkeln angestrahlt – eine intime Begegnung.

Bewohner von Mirós Kosmos

Wie anders wirken da die monumentalen Bronzeskulpturen in der einstigen Seehandelsbörse La Llotja. „Oiseau lunaire“ und „Oiseau solaire“ (beide 1966), „Maternité“ (1973) und ein Reigen aus sieben weiteren Bewohnern von Mirós dreidimensionalem Kosmos scheinen um die Säulen des gotischen Baus zu tanzen wie Figuren in einem Karussell oder Planeten in einem Sonnensystem. Ein clever konzipiertes Podest sorgt dafür, dass die Werke geschützt sind und dazu perfekt zur Geltung kommen.

Bronzeskulpturen treffen auf den gotischen Bau der Llotja. / Nele Bendgens

In den 1940er-Jahren schuf Miró eine Reihe kleiner modellierter Skulpturen, hauptsächlich weibliche Figuren mit massiven und erdverbundenen Formen, sowie Charaktere, Köpfe und Vogelfiguren. Später übertrug er einige dieser Werke in vergrößerter Form in Bronze und schuf zudem neue Arbeiten. „Die metamorphen Gestalten zeigen formale Bezüge zu Männlichem und Weiblichem, zu Fülle und Leere oder zu Himmel und Erde. Es sind hybride Erfindungen, voller Bedeutungen, die auf das Archaische, das Wahre und das Reale verweisen“, schreibt Carmen Fernández, Konservatorin für Skulptur und Installationen vom Museo Reina Sofía und vierte Kuratorin im Team für das Projekt „Paysage Miró“.

Die dunkle Patina der zehn tonnenschweren Bronze-Kolosse kontrastiert mit dem hellen Stein der Llotja. Sie wirken in dem hohen Raum viel leichter als sie sind, beinahe schwerelos. Einige Figuren, so meint man, blicken zum Gewölbe hinauf, lauschen aufmerksam in den Raum hinein oder wollen seine Aura einfangen – und zusammen mit ihrer eigenen poetischen Kraft an die Besucher weitergeben.

Miró-Stiftung „La guspira màgica“, bis 11. Januar 2026, C/. Joan de Saridakis, 29, Palma, Di.– Sa. 10–18 Uhr, So. 10–15 Uhr. La Llotja „La força inicial“, bis 1. Februar 2026, Plaça de la Llotja, 5, Palma, täglich 10.30–13.30 und 16–21 Uhr. Es Baluard „Pintar entre les coses“, Vernissage: 1. August, 20.30 Uhr, bis 9. November, Pl. Porta de Santa Catalina, 10, Palma, Di.–Sa. 10–20 Uhr, So. 10–15 Uhr. Casal Solleric „El color i la seva ombra“, Vernissage: 1. August, 19.30 Uhr, bis 9. November, Passeig del Born, 27, Palma, Di.–Sa. 10–20 Uhr, So. und Feiertage 11–14.30 Uhr.

Abonnieren, um zu lesen