Psychische Erkrankung und fröhliche Farben: Hier gibt es in Palma Kunst mit krassen Kontrasten

Es gibt Ausstellungen, die gehen an die Substanz – weil sie ein schmerzhaftes persönliches Thema behandeln, das zugleich universell ist, vielen aus der Seele spricht, Wunden aufreißt und dann ein Pflaster draufklebt, weil man zumindest spürt: Man ist nicht allein mit seinen Erfahrungen. Von dieser Sorte ist das Kunstprojekt „Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento“ (Alles kann jederzeit alles zerstören) von Marina Planas, das 2024 mit dem Fotografiepreis Talent Illenc des Inselrats von Mallorca ausgezeichnet wurde.

Die Schau ist eine Auseinandersetzung mit der psychischen Erkrankung ihrer Mutter – einer paranoiden Psychose – und eine Reflexion über den gesellschaftlichen Umgang mit mentaler Gesundheit. Dabei enthüllt das Projekt auch die Grenzen der Fotografie als Medium für die Abbildung der Realität. An der linken Wand des Raums hängen 23 Bilder: Planas’ Mutter, die liebevoll ihr Baby im Arm hält und küsst, Szenen aus dem Leben einer vermeintlich heilen Kindheit.

"Das Gefühl, dass alles in tausend Stücke zerbricht"

Erst die Sätze unter den Fotos erlauben Blicke hinter die Fassade und fördern zutage, was wirklich geschah. Da steht beispielsweise: „4 Einweisungen in die Psychiatrie. Zwei von meiner Mutter, eine von meinem Vater und eine von mir. Ich habe sie alle organisiert, sogar meine eigene. Das alles ist zweifellos ziemlich schwer zu ertragen.“

Marina Planas’ Arbeit „Entpersonalisieren, degradieren, fragmentieren“. / B. Ramon

Zudem nutzt Planas die Fotografie, um neue Erzählweisen zu kreieren: Ein Bild ihrer Mutter, das der Vater kurz nach der Geburt der Tochter aufgenommen hatte, ist auf 14 Plexiglasplatten gedruckt. Das Antlitz verblasst von Platte zu Platte, bis es ganz verschwunden ist. Eindrücklicher kann man kaum darstellen, wie eine Krankheit einen Menschen allmählich auszulöschen vermag. Nicht minder bewegend: Ein Triptychon aus dem einzigen Foto in der Schau, das die Künstlerin selbst von ihrer Mutter gemacht hatte. In drei Teile zerschnitten, zeigt es eine verletzliche Frau, die der Welt buchstäblich wie sinnbildlich den Rücken gekehrt hat. Titel der Arbeit: „Das Gefühl, dass alles in tausend Stücke zerbricht.“

Große Gustavo-Retrospektive

Der Kontrast zu einer weiteren Ausstellung, die in La Misericòrdia die Kapelle und drei Räume einnimmt, könnte wohl nicht größer sein. Denn dort ist das (farben-)frohe Universum des Künstlers Gustavo eingezogen, der auf der Insel bekannt wie ein bunter Hund ist und mit dem Espai Gustavo seine eigene Galerie in Capdepera hat. Seine große Retrospektive „De la calle al cosmos“ (Von der Straße in den Kosmos) zeichnet seinen künstlerischen und persönlichen Werdegang von 1963 bis heute nach. Zu entdecken sind 83 Gemälde, 14 Skulpturen und drei Vitrinen mit Dokumenten und persönlichen Objekten.

Der heute 86-jährige lebte in Palma, Barcelona, Paris, Berlin und nun in Capdepera, und er ist noch genauso umtriebig wie eh und je. Die Schau zeigt die Entwicklung von der viel gegenständlicheren Malerei des jungen Gustavo – dessen Werke aus den Anfängen fast wirken, als steckten zehn verschiedene Künstler dahinter – hin zu seinem charakteristischen Kosmos mit grotesken Gestalten und fantasievollen Bildtiteln. Trotz der stilistischen Heiterkeit schwingt auch Gesellschaftskritik in den Werken mit.

Kontrastprogramm: die große Retrospektive von Gustavo. / B. Rohm

Kühle Ruhe oberhalb des alten Wasserspeichers

Das ausgleichende Element zwischen dem fröhlichen Farbrausch und dem harten Tobak bildet die derzeit dritte Ausstellung im Haus: „Tinojay“ von Albert Corbí bringt nach dem Wechselbad der Gefühle einen Hauch von kühler Ruhe in den Rundgang hinein. Erdend ist die von Francesc Bonnín kuratierte Schau, die in den drei Räumen neben dem ehemaligen Wasserspeicher (Aljub) zu sehen ist, allein schon von der Thematik: Schauplatz dieses Langzeit-Fotoprojekts war das steinig-karge Terrain der Kanareninsel Fuerteventura.

Es entfaltet sich in drei räumlich getrennten Serien. Corbí dokumentierte die Felsgravuren der Ureinwohner Fuerteventuras (majoreros, auch majos oder mahos). Sie stellen die Silhouetten von Schiffen aus dem Westen dar, die die Insel im Laufe der Jahrhunderte erreichten – eine Chronik der Kolonialisierung und eine Verschiebung des Narrativs hin zu den Indigenen als Protagonisten. Zusammen mit weiteren Ansätzen wie einer „anti-astronomischen Kartografie“, die die Stabilität von nautischen Koordinaten infrage stellt, ergibt sich hier eine Ausstellung, für die es nach all den Emotionen einen kühlen Kopf braucht.

Teil des Projekts „Tinojay“ von Albert Corbí. / B. Rohm

Ausstellungstrio in La Misericòrdia, bis 6. September, Mo.–Sa. 10–20 Uhr, Via Roma, 1, Palma, verschiedene Eingänge für die Räume neben dem Aljub, die Kapelle und den Hauptgebäudetrakt.

Abonnieren, um zu lesen