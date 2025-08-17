Der brütenden Hitze auf Mallorca entkommen: Hier gibt es Kunst und Kultur zum Coolbleiben

Gegen brütende Hitze gibt es auf Mallorca eigentlich nur zwei Optionen: Abkühlung im Meer suchen oder in klimatisierte Räume flüchten. Für Letzteres muss es nicht immer ein Shopping-Trip sein: In Sachen Kultur wird diesen Sommer eine Menge geboten – nicht nur in Palma, auch in Orten wie Pollença, Llucmajor oder Andratx. Hier finden Sie Tipps für sehenswerte Ausstellungen, die gerade frisch eröffnet haben oder nach wie vor einen Besuch lohnen – und etwas erfrischende Inspiration in den Inselurlaub oder den schweißtreibenden Alltag bringen.

Miró und mehr im Es Baluard

Neuester Besuchermagnet im Es Baluard, Palmas Museum für zeitgenössische Kunst: einer von vier Teilen der frisch gestarteten Mega-Ausstellung „Paysage Miró“. Die mit dem Extra-Titel versehene Schau „Pintar entre les coses“ zeigt einige der wildesten, radikalsten Werke des berühmten katalanischen Malers. Auch ein Abstecher in die nahe gelegene ehemalige Seehandelsbörse La Llotja mit Miró-Bronzeskulpturen sei wärmstens empfohlen – obgleich dies wenig Abkühlung bringen wird. Wer lieber im Museum bleibt, kann dort noch Ausstellungen von Markus Linnenbrink, Adrián Martínez und Jessica Stockholder sowie den zweiten Teil der Reihe „Nachleben“ entdecken.

Besucher im Es Baluard vor einem Miró-Werk. / Nele Bendgens

Sammelsurium in der Miró-Stiftung

Wer die Miró-Stiftung oberhalb der Cala Major besichtigt und Miró pur erwartet, dürfte überrascht werden: Noch bis Ende August sind dort nämlich auch drei erhellende Projekte von zeitgenössischen Künstlern zu sehen – Fito Conesa, Rosa Tharrats und Biel Llinàs. Den Löwenanteil der Räume nimmt freilich „La guspira màgica“ ein – ein weiterer Baustein im Miró-Quartett von Palma. Doch auch dort geht es nicht „nur“ um dessen Kunst, sondern auch um den Menschen Joan Miró und um seine Beziehungen zu anderen Künstlern, die ebenfalls mit Werken vertreten sind. Ein Sammelsurium aus persönlichen Gegenständen und Dokumenten lässt Besucher interaktiv erleben, wie Miró „tickte“ und künstlerisch schaltete und waltete.

Die neue Schau ist interaktiv und inspirierend. / Nele Bendgens

Bronze, Farbe und Fotografie mal anders im Casal Solleric

Ein Muss beim Palma-Rundgang ist der Stopp im Casal Solleric. Und das nicht nur wegen des dortigen Miró-Projekts „El color i la seva ombra“ mit kleinen Bronze-Skulpturen und späten Gemälden. Auch die Gruppenausstellung „Ultrafotografia“ ist höchst spannend: Sie zeigt innovative und faszinierende Auseinandersetzungen mit dem Medium Fotografie. Der ehemalige Wasserspeicher Aljub beherbergt derweil das Projekt „En el corazón del corazón“ von Jorge Suárez Quiñones. Und der Innenhof war noch nie so farbenfroh wie mit der Installation des deutschen Künstlers Markus Linnenbrink.

Miró-Skulpturen in der Beletage des Stadtpalastes / Nele Bendgens

Comic-Universum im CaixaForum Palma

Letzte Chance: Die große Schau „Còmic. Somnis i història“ im CaixaForum ist noch bis 24. August zu sehen. Wer etwas Zeit für den chronologischen und thematischen Rundgang einplant – ein bisschen lesen statt „nur“ gucken empfiehlt sich natürlich – wird mit einem kurzweiligen Erlebnis belohnt. 195 Meisterwerke der Comicgeschichte gibt es zu entdecken – von frühen „Popeye“-Geschichten über einen „Deep Dive“ ins Marvel-Universum bis hin zu Kreationen aus Spanien. Danach ist klar: Es handelt sich hier um eine künstlerische Ausdrucksform, die deutlich mehr Anerkennung verdient.

Der „Superhelden“-Raum in der Ausstellung. / Guillem Bosch

Spaniens Seele in der Fundación Juan March

Die Ausstellung „Cristina García Rodero. España oculta“ im Museu Fundación Juan March in Palma muss man wirklich gesehen haben. Die ikonische Serie von Spaniens berühmtester Fotografin ist ein Meilenstein und ein bedeutendes Zeitzeugnis voller Menschlichkeit. Von 1974 bis 1988 durchstreifte García (Puertollano, 1949) unermüdlich und mit vollem Einsatz ihr Land. Dabei hielt sie Volksfeste, Traditionen, archaische Bräuche und uralte Riten, Manifestationen des Glaubens und ländliche Alltagsszenen in beeindruckenden Bildern fest. Die einfühlsamen und virtuos komponierten Schwarz-Weiß-Fotos erzählen von einer Welt, die nach Francos Tod 1975 allmählich verschwinden sollte. Einziger Wermutstropfen: Viele Szenen bleiben mangels Erklärungstexten rätselhaft. Mehr Kontext liefert der gleichnamige Fotoband, der für 59 Euro als Neuauflage im Museum zu erwerben ist.

„El Colacho“, Murcia, 1975. / Cristina García Rodero

Harter Tobak und bunte Wesen in La Misericòrdia

Kürzlich haben wir bereits einen Rundgang durch das Kulturzentrum La Misericòrdia in Palma empfohlen. Dort werden derzeit unterschiedliche Ausstellungsräume mit extrem verschiedenen Projekten bespielt. Fans des farbenfrohen Universum des Künstlers Gustavo werden bei der großen Retrospektive glücklich, die dessen künstlerische Entwicklung in Etappen nachzeichnet. Stark und intensiv ist die preisgekrönte Auseinandersetzung von Marina Planas mit der psychischen Erkrankung ihrer Mutter, die auf Fotografie und Worten basiert. Oberhalb des ehemaligen Wasserspeichers gibt es die Schau „Tinojay“ von Albert Corbí zu entdecken.

Ein Werk von Gustavo in der Schau in Palma. / B. Rohm

Intimer Altar in der Kirche von Pollença

Kirchen sind beliebte Zufluchtsorte bei großer Hitze. Wer dieser Tage in Pollença unterwegs ist, sollte sich keinesfalls die Schau „Ofrenes“ (Opfergaben) entgehen lassen. Durch einen Vorhang aus Rauch betritt man den Innenraum der Església del Convent de Sant Domingo. Dort lädt eine von Musik untermalte Installation von rund 30 fantasievollen Skulpturen des bekannten mallorquinischen Künstlers Rafa Forteza (Palma, 1955) zur intimen Begegnung ein. Die Figuren wirken wie Reliquien oder sympathische Wächter des sakralen Baus, die Besucher zum Innehalten auffordern. Rundherum gibt es Vitrinen mit weiteren „Gaben“ des Künstlers zu sehen, bei denen natürliche Samen eine große Rolle spielen. Auch einige Bilder sowie Bücher, die man mit Handschuhen durchblättern darf, sind Teil der Schau. Noch mehr Werke von Rafa Forteza gibt es aktuell in einer Solo-Ausstellung in der Werkstatt-Galerie 6a in Palma zu sehen.

Blick in die Schau „Ofrenes" von Rafa Forteza. / B. Rohm

Ikonische Fotografie in Llucmajor

Das Centre Internacional de Fotografia Toni Catany in Llucmajor ist nie um eine hochkarätige Ausstellung verlegen. Das aktuelle Glanzstück: eine große Retrospektive des schwedischen Fotografen Christer Strömholm (1918–2002), der als Referenz für europäische Fotografie der Nachkriegszeit gilt und unter anderem Transsexuelle im Paris der 50er- und 60er-Jahre ablichtete. Strömholm schuf 1959 auch auf Mallorca viele ikonische Bilder, die Teil der Schau sind – etwa von Prostituierten in Palmas Viertel Sa Gerreria. Diese sind keine dokumentarischen Fotos, sondern eindrucksvolle Porträts.

Blick in die Christer-Strömholm-Retrospektive. / B. Ramon

Blumen, Ozeane und Selbstironie im CCA Andratx

Bei einem Aufenthalt im Südwesten der Insel bietet sich immer ein Stopp im Kunsttempel CCA Andratx an. Aktuell hat die US-amerikanische Künstlerin Blair Saxon-Hill an den Wänden eine Wiese aus gemalten Wildblumen ausgebreitet. Betrachter sollen die Stillleben als Akte der Entschleunigung und einer bewussten Präsenz voller Liebe wahrnehmen. Die Werke des dänischen Künstlers Kasper Eistrup („How to Expand an Ocean“) können politisch interpretiert werden: Es geht um den Anstieg des Meeresspiegels und um Ozeane, die Menschen und Kontinente trennen – und für die es Verbindungen braucht. „A Family Affair“ vereint indes die Kräfte von Lin Utzon und ihren Kindern Naja und Mika Utzon Popov. Neu eröffnet hat zudem die Ausstellung „Big Artist!“ des deutschen Künstlers Matti Schulz, der für seinen ironischen und sarkastischen Blick auf die Gegenwart bekannt ist.

Blair Saxon-Hill im CCA Andratx. / B. Ramon

Kindermode und Kunst im Museu Sa Bassa Blanca

Ein lohnendes Ziel im Norden der Insel, auch und gerade für Familien, ist der bei Alcúdia gelegene Komplex des Museu Sa Bassa Blanca. Er umfasst einen ausgedehnten Skulpturenpark, einen Rosengarten und eine vielfältige Kunstsammlung, präsentiert in einem Haus des ägyptischen Architekten Hassan Fathy und im unterirdischen „Sokrates-Saal“. Neuestes Highlight im Wasserspeicher des Anwesens: Die Sammlung „Nins“ mit rund 160 königlichen Kinderporträts aus dem 16. bis 19. Jahrhundert tritt dort nun in einen Dialog mit sechs außergewöhnlichen Kinderkleidern – entworfen von der spanischen Modedesignerin Ágatha Ruiz de la Prada.

Historische Porträts treffen auf formidable Kleidung. / Héctor Soto Martínez

Abonnieren, um zu lesen