Von Picasso bis Papua: Das sind die Highlights im CaixaForum Palma 2025/26

Von Tattoos über Mammuts bis hin zu Comics, die das Thema der jüngsten Ausstellung waren: Das CaixaForum setzt bekanntlich auf große Projekte, die Kultur und Wissenschaft kombinieren, mitsamt umfangreichem Rahmenprogramm.

Mit diesem Rezept hat der Sitz in Palma in der vergangenen Saison 250.000 Besucher angelockt – erstaunlicherweise nur drei Prozent davon Urlauber. Für die kommende Saison 2025/26, die am 4. September vorgestellt worden ist, lautet das Ziel, sich auf 300.000 zu steigern.

Javier und Rafa Forteza

Gelingen soll das mit einem Programm, das zu Beginn äußerst kunstlastig ausfällt. Bis August 2026 bleibt die Ausstellung „Zuloaga i Anglada Camarasa. Dues visions de la modernitat“ noch erhalten, in der Besucher die Parallelen zwischen der Kunst der beiden Maler, die zudem eine Freundschaft pflegten, nachvollziehen können.

Am 19. September, einen Tag vor der Nit de l’Art, eröffnet dann die Ausstellung „Rumors infundats. Javier i Rafa Forteza“. Sie zeigt eine kleine Auswahl der Werke dieser mallorquinischen Brüder und Künstler. Auf unterschiedlichen, aber parallelen Wegen erforschen sie jeweils die Grenzen des Bildes, das Rätsel des menschlichen Gesichts und die Kraft des Abstrakten, so der Ankündigungstext zur Ausstellung.

Javier Forteza, „Ausencia de tu presencia“ (2023). / CaixaForum

Die Schau ist die erste Zusammenarbeit der Fundació La Caixa mit dem Museum Es Baluard – dessen Leiter David Barro zeichnet dabei als Kurator verantwortlich. Sie wird bis zum 1 1. Januar 2026 zu sehen sein und soll als sinnliches Erlebnis die Fantasie der Betrachter anregen. In vielen der Gemälde und Skulpturen beider Künstler taucht ein androgynes Gesicht auf, das wir nicht kennen und das uns mit dem Rätsel seiner Identität zurücklässt. Die Basis der Ausstellung bildet diese Art von introspektiver Erzählung unausgesprochener Worte – eine visuelle Welt, in der das Wiedererkennbare Widerstand leistet.

In den Werken von Javier Forteza, der von Beruf Arzt ist, sind die Gesichter bewegliche Sequenzen, die zwischen Schmerz und Ruhe pendeln. In den abstrakteren Arbeiten von Rafa Forteza dominiert die rohe Leinwand. Die Wiederholung von Formen, die aber immer anders sind, fordert die Sehgewohnheit heraus. In beiden Fällen gibt es eine Faszination für das Rätselhafte, für die Distanz; die Abstraktion wird zu einer poetischen und symbolischen Sprache, die Erinnerungen und Andeutungen oder „leere Gerüchte“ (so der Ausstellungstitel) hervorruft. Ihre Werke funktionieren wie unvollendete Schriften, die Raum für Emotionen und Ungewissheit lassen.

Schau mit dem Centre Pompidou

Schon kurz darauf, ab dem 7. Oktober, legt das CaixaForum mit einer weiteren Kunstausstellung nach, die parallel zu sehen sein wird, aber erst am 15. Februar endet: „Art i natura. Un segle de biomorfisme“ entspringt einer Kooperation mit dem Centre Pompidou in Paris und ist als Reise durch hundert Jahre Kunstgeschichte konzipiert. Im Fokus steht dabei der Dialog zwischen Kunst und Natur – eine fruchtbare Beziehung, die vom Surrealismus bis in unsere heutige Zeit reicht.

Die von Angela Lampe, Verantwortliche für die Sammlungen für moderne Kunst am Centre Pompidou, kuratierte Schau verdeutlicht diese Wechselwirkung im künstlerischen Schaffen des 20. und 21. Jahrhunderts – als Ausgangspunkt, um in Zeiten vielfältiger Krisen unsere eigenen Verbindung zur Umwelt zu reflektieren.

Pablo Picasso, „Femme au chapeau“ (1935). / Centre Pompidou / Georges Meguerditchian

Getreu dem multidisziplinären Geist der Sammlungen des Centre Pompidou umfasst die Auswahl Werke aus allen Disziplinen: Malerei, Skulptur, Fotografie, Film und Design. Vertreten sind dabei große Namen: Picasso, Le Corbusier, Raoul Hausmann, Jean Arp, Georgia O’Keeffe oder Alvar Aalto, im Dialog mit Künstlern der vergangenen Jahrzehnte, die neue, engagierte Perspektiven eingebracht haben, wie Jeremy Deller oder Neri Oxman.

Die mehr als 70 präsentierten Werke sind in vier Themenbereiche gegliedert: Metamorphose, Mimesis, Schöpfung und Bedrohung. Sie erzählen von der Anziehungskraft organischer Formen, der Entdeckung neuer mikroskopischer Formen, dem künstlerischen Schaffen mit natürlichen Elementen und von der Gefahr eines irreversiblen Wandels, der die Schönheit und Vielfalt zerstört.

Fotografie mit Farben der Welt

Thematisch absolut dazu passend, allerdings mit dem Medium Fotografie im Zentrum, präsentiert sich die Ausstellung „Colors del món“, die am 26. März 2026 eröffnen und bis 12. Oktober des kommenden Jahres zu sehen sein wird. In Zusammenarbeit mit National Geographic präsentiert sie einzigartige Momentaufnahmen, die von Papua-Neuguinea über Indien und die Demokratische Republik Kongo bis nach Chile führen.

Durch die Kameras renommierter National-Geographic-Fotografen ermöglicht die Schau eine Neuentdeckung der Farben, die unsere Landschaften prägen, und ihrer Bedeutung für die Kulturen der Erde und ihre Traditionen. „Die Welt ist ein Kaleidoskop aus Blau, Orange, Grün, Rot, Lila, Gelb und Weiß, das uns täglich umgibt, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen“, heißt es im Ankündigungstext. In diesem Sinne betont die Ausstellung den einzigartigen Wert der Farbe, die Teil unseres Lebens ist und unsere Emotionen beeinflusst.

Start der beiden neuen Kunstausstellungen 2025: 19. September und 7. Oktober, Plaça de Weyler, 3, Palma, Mo.–So. 10–20 Uhr, Eintritt: 6 Euro, weitere Infos unter: caixaforum.org

Noch mehr Programm auf der digitalen Plattform Abgesehen von den Angeboten in physischer Form wird es auch neue Inhalte auf der kostenlosen digitalen Plattform CaixaForum+ geben. So feiert am 24. Oktober die dokumentarische Serie „Navis romana“ Premiere. Sie behandelt den Fund des Schiffswracks von Ses Fontanelles. Außerdem werden der Thriller „The Sleeper, el Caravaggio perdut“ von Álvaro Longoria, der Dokumentarfilm „Red“ von Alejandro Marín über die Entwicklung von Aids und das Stigma von HIV, sowie ein weiterer Film über das Kaza-Projekt in Afrika und das letzte Refugium der Elefanten zu sehen sein.

