Art Palma Summer: Mallorcas Kunstszene zündet ihr Sommerfeuerwerk

Ein Abend voller Kunst: Die Eröffnung des Art Palma Summer ist an diesem Donnerstag eine gute Gelegenheit, sich der Galerien-Szene der Insel zu nähern. Von 18 bis 22 Uhr öffnen fast 30 Ausstellungsorte ihre Türen für Besucher. Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler laden mit ihren Werke zu einem Rundgang durch die zeitgenössische Kunstszene mit internationalem Anspruch. Neben Palma sind auch Galerien in Andratx, Pollença und Santanyí beteiligt, außerdem auch Hauser & Wirth auf der Illa del Rei vor Menorca. Viele der Ausstellungen bleiben danach den ganzen Sommer über zugänglich. Die vom Galeristenverband Art Palma Contemporani (APC) auf die Beine gestellte Veranstaltung ist das Sommerfeuerwerk der Kunstszene zwischen dem Art Palma Brunch im Frühjahr und der Nit de l’Art Ende September. Der Eintritt ist frei und richtet sich ausdrücklich nicht nur an Sammler und Fachpublikum, sondern an alle Kunstinteressierten.

"AB801" von Ane Blaue / Aba Art Lab

Erstmals dabei ist dieses Jahr neben der Galerie Kant auch Anja Maria Wolf mit ihrer Galerie A66 in Santanyi. Die gebürtige Dortmunderin eröffnete ihre neue Ausstellung „Fragile Harmony“ mit Werken der Südkoreaner Hyeon O und Jaewon Kim bereits als Preview am Mittwoch (3.6.) – dem traditionellen Markttag des Ortes. Am Donnerstag selbst bleibt ihre Galerie geschlossen, genauso wie am Freitag, weil sie dann selbst in Palma auf Ausstellungen unterwegs ist. Am Samstag (6.6.) können Interessierte von 10 bis 14 Uhr in der Galerie vorbeikommen. Am Sonntag (7.6.) gibt es dann eine vom Galeristenverband organisierte Führung durch die Ausstellungen in der Casa de Cultura Ses Cases Noves in Santanyí und im Anschluss durch die Galerie A66, wo auch der aus Seoul stammende und jetzt in Hamburg lebende Künstler Jaewon Kim anwesend sein wird. Hierzu anmelden kann man sich kostenlos bei eventbrite.es.

Die Künstlerin Anke Blaue / Aba Art Lab

Kunst nicht als Dekoration oder Lifestyle

Obwohl die Kunstberaterin Wolf ihre Galerie erst im April 2024 in einem alten Bauernhaus im Carrer de Cas Majoral, 8, in Santanyí eröffnete, ist sie schon in Mallorcas Kunstszene etabliert und mittlerweile selbst Teil des Galeristenverbandes Art Palma Contemporani (APC). „Nationalität spielt dabei aus meiner Sicht keine entscheidende Rolle. Der Verband vereint sehr unterschiedliche Galerien – etablierte und jüngere, mit verschiedenen Programmen und Hintergründen. Was uns verbindet, ist unsere gemeinsame Auffassung von zeitgenössischer Kunst“, sagt Wolf. Sie habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass sie mit dem APC ähnliche Werte teile: „Mich interessiert Kunst nicht als Dekoration, Lifestyle oder Teil einer schönen Inszenierung, sondern als ernsthafte künstlerische Praxis, eine klare Haltung und eine nachvollziehbare Entwicklung der Künstler.“ Sie fördere viele junge Talente und fühle sich manchmal fast ein wenig wie deren künstlerische Mutter.

In der Ausstellung „Fragile Harmony“ habe sie die beiden südkoreanischen Künstler zusammengeführt, „weil sie in ihren Arbeiten im Grunde von der gleichen Sache sprechen“. Hyeon O erlebe die heutige Welt von außen nach innen und zeige ihre inneren Zustände, ihre Ängste und Reaktionen auf die immer schneller werdende und immer mehr Leistung fordernde Gesellschaft. Während Jaewon genau umgekehrt arbeite und die Außenwelt beobachte. Sein Thema in der Ausstellung ist das Bienensterben. Mehr dazu unter: www.a66gallery.com

Die Galerie Aba Art in Palma eröffnet zum Art Palma Summer indes am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr im Project Room 41 die Ausstellung „Nothingness“ der deutschen Künstlerin Anke Blaue. Die im norddeutschen Schleswig geborene Blaue setzt sich in ihren Werken mit Stille, Reduktion und den verwendeten Materialien auseinander. Im Zentrum ihrer Arbeiten steht häufig altes Leinen, das nicht nur als Bildträger dient, sondern selbst zum wesentlichen Bestandteil des Kunstwerks wird: Farbe, Textur, Licht und feine lineare Strukturen treten dabei in einen Dialog. Anke Blaues Kunst wirkt minimalistisch, konzentriert und kontemplativ. In ihrer Ausstellung in der an der Porta de Santa Catalina, 21B, gelegenen Kunstgalerie lädt sie den Betrachter dazu ein, langsamer zu sehen und in der scheinbaren Leere eine besondere Tiefe zu entdecken. Mehr dazu unter: www.abaart.com

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Weitere 48 Ausstellungen erwarten ab Donnerstag kunstneugierige Augen. Das komplette Programm des Art Palma Summer finden Sie unter: www.artpalmacontemporani.com

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