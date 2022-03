Einer der der angesagtesten Künstler der Latin-Pop-Szene bereichert das Programm des Mallorca Live Summer: Der kolumbianische Sänger und Komponist Sebastián Yatra gibt am 21. Juli ein Konzert auf dem ehemaligen Aquapark-Gelände in der Gemeinde Calvià, wie die Veranstalter am Freitag (11.3.) mitgeteilt haben.

Yatra wird dabei sein neues Album "Dharma" präsentieren, mit dem er Anfang des Jahres direkt auf Platz 1 in den spanischen Charts einstieg. Seinen internationalen Durchbruch hatte der Sänger mit der Single "Traicionera" im Jahr 2016. Dank seiner vielseitigen Stimme und seiner Fähigkeit, Genregrenzen zu überschreiten, hat Sebastián Yatra bereits mit Künstlern wie The Jonas Brothers, Halsey, Juanes, Maná und Daddy Yankee zusammengearbeitet. Der 27-Jährige hat neben vielen anderen Auszeichnungen acht Latin-Grammy-Nominierungen, eine Grammy-Nominierung und drei MTV EMAs vorzuweisen. Im Jahr 2021 sang Yatra den Oscar-nominierten Song "Dos Oruguitas" für den Disney-Film "Encanto". Bei der Konzertreihe, die im Anschluss an das "Mallorca Live Festival" im Juni stattfinden wird, gesellt er sich nun zu einem Line-Up, das sich zuvor sehen lassen konnte. Geplant sind Auftritte von La M.O.D.A. (22. Juli), Coque Malla (24. Juli), Bunbury (30. Juli), Zaz (31. Juli), No Te Va Gustar (5. August), Mägo de Oz (11. August), Dani Martín (12. August), Morgan (13. August), Jorge Drexler (21. August), Leiva (25. August) und Lola Índigo (27. August). Tickets gibt es im Vorverkauf ab 22 Euro (Sebastián Yatra: ab 42 Euro) auf der Website mallorcalivemusic.com. /bro