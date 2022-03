Die Konzerte zum Stadtfest Sant Sebastià in Palma de Mallorca sollen zwischen dem 18. März bis zum 9. April nachgeholt werden. Am Dienstag (15.3.) hat die Stadtverwaltung die konkreten Termine für die insgesamt sieben Konzert-Abende bekanntgegeben.

Vier verschiedene Plätze der Stadt

Los geht es am 18. März mit dem international bekannten mallorquinischen Rapper Rels B (20.30 Uhr, Parc de sa Riera).

Am 19. März treten zuerst die mallorquinische Künstlerin und LGTBI-Aktivistin Samantha Hudson (21.30 Uhr) und im Anschluss (23 Uhr) auf derselben Bühne die Band Queen Marsa auf der Plaça Major auf.

Weiter geht es am 25. März mit einem Doppel-Konzert auf der Plaça del Rei Joan Carles I: Die mallorquinische Indierockerin Maika Makovski gibt sich um 21.30 Uhr die Ehre, um 23.30 Uhr schickt sich die schwedische Indie-Band The Hives an, das Publikum zu begeistern.

Ebenfalls auf der Plaça del Rei Joan Carles I geben am 31. März die spanische Rapperin und Sängerin Mala Rodríguez (21.30 Uhr) und Derby Motoreta's Burrito Kachimba (23 Uhr) ein Konzert.

Am 2. April werden Cariño (21.30 Uhr) und die spanische Popband La Casa Azul (23 Uhr) die Zuschauer auf der Plaça d'Espanya zum Tanzen bringen.

Musikalisch traditioneller zu geht es bei den Konzerten am 8. April auf der Plaça Major, wenn die Gruppen Qanarusa (20.30 Uhr) und Al-Mayurqa (22 Uhr) spielen. Auf der Plaça d'Espanya finden am selben Abend gleich drei Konzerte statt: Mon Joan Tiquat (21.30 Uhr), Cabrón (22.15 Uhr) und Roba Estesa (23 Uhr).

Den Abschluss bilden am 9. April die Auftritte von Natalia Lacunza (21.30 Uhr) und Amulet (23 Uhr) auf der Plaça d'Espanya.

Line-Up fast vollständig erhalten geblieben

Die Konzerte sind allesamt kostenlos. Es gibt keine Beschränkung der Zuschauerzahlen, allerdings gilt ab sechs Jahren die Maskenpflicht.

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen im Januar hatte sich die Stadt gewungen gesehen, die traditionellen Konzerte zum Stadtfest Sant Sebastià abzusagen. Schon zu diesem Zeitpunkt aber gekoppelt an das Versprechen, das Programm im Frühling nachzuholen. Das Line-up ist bis auf die Band Princeses Barbudes erhalten geblieben. /bro