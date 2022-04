Alles hinschmeißen, die Sachen packen und ab nach Mallorca. Könnten Sie sich das vorstellen? Der Madrilene Petro Deltell hat genau das in den letzten 18 Jahren wiederholt gemacht. Drei Mal ging es für ihn von Berlin nach Valdemossa und stets wieder zurück. Auswandern ist eben eine Herausforderung, auf gewisse Weise nie planbar, ständig kommt etwas dazwischen, Gefühle ändern sich. Mal nervt die deutsche Bürokratie, mal ist die mallorquinische Sonne zu eintönig.

Geschichten aus dem eigenen Leben

Petro Deltell weiß, dass er mit seinem Dilemma nicht alleine ist und genau deshalb ist sein künstlerischer Umgang damit so einzigartig. Als umtriebiger Regisseur rief er 2016 gemeinsam mit Gonzalo Piñán und Paula Galimberti das Künstlerkollektiv ESimprocine ins Leben. In verschiedenen Produktionen widmete sich das Trio bereits dem Aufeinanderprallen der deutschen und der spanischen Kultur. Nun versuchen sie sich am Donnerstag (21.4.) an einem Live-Event der besonderen Art.

In „Ich bin _ Berliner!“ treffen frisch zugezogene junge Spanier auf waschechte Berliner. Der mehrsprachige Live-Kino-Abend wird an verschiedenen Orten des Kulturzentrums Brotfabrik in Weissensee gefilmt: Im laufenden Barbetrieb, der Kinoschlange oder den umliegenden Straßen. Das Publikum beobachtet neben dem Geschehen auf der Leinwand auch den Regisseur bei der Arbeit und die Livemusiker beim Klimpern.

Ein Expriment, auch für die Zuschauer

Die Geschichten sind dabei so vielfältig, wie das Leben selbst: Lucia etwa braucht eine Meldeadresse und deshalb trinkt sie mit Hannes beim ersten Tinder-Date viel Jägermeister in der Bar eben dieses Kulturzentrums. Ein Stockwerk darüber will Stefanie mit ihrem katalanischen Freund endlich mal zum Tanzabend, damit er seine Leidenschaft entfalten kann.

Und schließlich im Hof, bevor alle Geschichten so richtig beginnen, knutscht Rudi, der seine Sozialstunden als Hausmeister abarbeitet, das erste und einzige Mal einen Mann. Oder doch nicht? Das wird man wohl nur erfahren, wenn man hingeht oder sich dieses Event im Stream zu Gemüte führt. Denn Großteile des Abends sind improvisiert. Am 21.4. ist also auch die Form ein Experiment, dass die Zuschauer im Kino und daheim mit einbindet. /dj

„Ich bin _ Berliner!"

21.4.2022 | 20 Uhr | Brotfabrik Berlin

Tickets: Eventbrite