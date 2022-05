Der kanadische Zirkusriese "Cirque du Soleil" kommt im August nach Palma de Mallorca. Im Velodróm Illes Balears führt er in den Tagen vom 5. bis 14. August zehn Mal die Show "Corteo" auf. Die zwei Künstler David Repullés und Stephanie Waltman haben am Montag (30.5.) das Spektakel in Palma angekündigt.