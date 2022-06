Der Name des Konzerts ist Programm: „Reactivación.“ Mallorcas Kult-Popband Antònia Font hat ihre künstlerische Schaffenskraft reaktiviert und sich nach neun Jahren mit einem neuen Album zurückgemeldet. Das Comeback feiern die erfolgreichen Musiker nun mit drei raren Auftritten.

Schnell noch eine Karte sichern

Warmgespielt hat sich die Band gerade bei Spaniens größtem Festival Primavera Sound in Barcelona. Nun findet das zweite Konzert auf der Heimat-Insel statt: Am 18. Juni um 21.30 Uhr stehen Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan Roca und Pere Debon im Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas in Inca auf der Bühne.

Zuvor spielen DJ Albert Pinya und Miquel Serra. Wer noch ein Ticket ergattern will, muss sich nun freilich beeilen. Karten für 27,50 Euro gibt es auf den Websites antoniafont.cat und dice.fm. Weitere Konzerttipps siehe unten.