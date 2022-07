Der kanadische Rockstar Bryan Adams tourt mit seinem neuen Album „So Happy It Hurts“ durch Europa. Am 17. Juli wird der 62-Jährige im Golf d’Andratx auf Mallorca zu sehen und hören sein. Damit kehrt der Komponist, der weltweit mehr als 65 Millionen Platten und CDs verkauft hat, nach Spanien zurück, wo er bereits Anfang des Jahres mit der gleichen Tournee unterwegs war.

Tickets kosten ab 55 Euro

Erwartet würden zu dem Konzert in Camp de Mar bis zu 8.000 Besucher, sagt der österreichische Veranstalter Roland Michael: „Bryan Adams ist ein cooler Typ.“ Wenn die Künstler hörten, dass sie auf einem Golfplatz auftreten sollen, seien sie zwar erst ein wenig verwundert, doch die Driving Range des Clubs Golf de Andratx biete eine unverwechselbare Atmosphäre, die das Musikerlebnis perfekt abrunde. Die Tickets für das Konzert kosten zwischen 55 und 550 Euro (weitere Infos unter legendsvip.com).

Nicht nur ein Sänger

Neben seinem neuen Album sorgte Bryan Adams zuletzt erneut mit Fotografien für Aufsehen. Er zeigte im Frühjahr im westfälischen Hagen seine Ausstellung „Exposed“. Der Kanadier fotografiert seit mehr als 20 Jahren Menschen, von Prominenten wie Queen Elizabeth II. oder Amy Winehouse bis hin zu Obdachlosen. In der Retrospektive waren auch Werke der Reihe „Wounded“ zu sehen, in denen er britische Soldaten fotografierte, die in Afghanistan und Irak verletzt wurden.

Die Ausstellung ist auch auf Mallorca in der AHOY! Art Gallery Palma zu bewundern. Die Vernissage beginnt am Montag (18.7.) um 18 Uhr. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.