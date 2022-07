Deutsche Urlauber sollen in Zukunft zum Lachen auf Mallorca nicht in den Keller, sondern an den Strand. Das ist das Konzept des Comedy Club Mallorca, dem nach eigenen Angaben ersten deutschsprachigen Comedyclub auf der Insel. In Kooperation mit dem Bierkönig eröffnet der Club am Dienstag (26.7.) im Amrum Beach Club in Arenal (Carretera de l'Arenal, 56). Bis Freitag (29.7.) gibt es täglich um 21 Uhr eine Show. In der ersten Woche treten Simon Stäblein, Kristina Bogansky, Thomas Schmidt und Amjad auf.

Fortsetzung noch in dieser Saison Die Moderation übernimmt der Hamburger Andre Kramer, Initiator des Comedyclubs. Im Interview mit der "Hamburger Morgenpost" erzählt er, dass er die Idee hatte, als er selbst im Urlaub vergeblich nach einem Comedyclub suchte. "Mallorca hat sich verändert, es gibt hier mehr als nur Sauftourismus. Warum keinen deutschen Comedy Club?", habe er sich gefragt. Und so begann er nach einiger Zeit, selbst einen Club zu planen. Er freue sich, einen Platz dafür direkt am Meer gefunden zu haben. „Vom Strand kann man direkt ins Abendprogramm stolpern”, so Kramer. Die erste Woche ist als Testlauf geplant, Fortsetzung soll es noch in dieser Saison geben, ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest. Im kommenden Jahr soll der Club dann von April bis Oktober geöffnet sein. Laut den Veranstaltern haben bereits "viele A-Comedians" aus Deutschland ihr Interesse signalisiert. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. /mwp