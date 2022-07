Eine Kellnerin begleitet in den separaten Saal des Amrum Beach Club an der Playa de Palma, pünktlich um 21 Uhr springt der energiegeladene Comedian Andre Kramer mit strahlend weißem Hemd auf die Bühne, das Publikum erwacht. Der von Kramer ins Leben gerufene und moderierte „Comedy Club Mallorca“ feiert an diesem Dienstagabend (26.7.) seine Premiere.

„Als ich meiner Managerin vor einem Jahr von dem Einfall erzählte, den ersten deutschsprachigen Comedy Club auf Mallorca zu gründen, meinte sie, ich dürfte das bloß niemandem erzählen“, wird Kramer später der MZ berichten. „Die Idee sei einfach zu gut, da könnte mir wer anders zuvorkommen.“ Kramer hielt also ein ganzes Jahr lang dicht, vor etwa einem Monat rückte er dann mit der Sprache raus. „Alle waren begeistert. A-Comedians wie Felix Lobrecht oder Chris Tall haben großes Interesse an der Mixshow auf Mallorca. Wenn sie gut läuft, werde ich auch sie bald als Gäste begrüßen können“, sagt Kramer. Die Comedians hören das Lachen des Publikums nicht Mixshow – der Begriff besagt, dass mehrere Comedians hintereinander auftreten. In dieser ersten Woche sind es „NightWash“-Urgestein Simon Stäblein, aus der Berliner Comedyszene die erfrischend ehrliche Single-Mom Kristina Bogansky, der Kölner Thomas Schmidt und der deutsch-palästinensische Stand-up-Comedian Amjad. Es ist ein buntes Programm, auch mit Themen, bei denen sich manche nicht trauen zu lachen. In seinem Comedy Club möchte Kramer auch vermeintlich „kleineren“ Künstlern eine Bühne geben. „Fragst du einen Deutschen, kann der dir maximal zehn deutsche Comedians nennen. Ich kenne mindestens fünfzig. Die Kleineren sind alle mindestens genauso gut wie die Großen“, sagt Kramer. Mit Mallorca liebäugelt der Comedian, Podcaster und Autor, der im Restaurant Bullerei in Hamburg schon mehrere Comedy-Shows veranstaltete, schon länger. Er hat auch schon mal für zwei Jahre auf der Insel gelebt. Der ursprünglich vorgesehene Veranstaltungsort war ein Hotel, das jedoch wegen der angeblich zu hohen Stromkosten kurzfristig abgesprungen ist. Kramer wich auf den Amrum Beach Club aus, vermittelt hatte das Lokal der Partytempel Bierkönig, mit dem der Comedian kooperiert. Die Show macht Spaß. „Wir wollen Urlaubern etwas bieten, die sich einen lustigen Abend machen möchten, ohne sich aus dem Leben zu schießen“, erklärt Kramer. Das Lokal gleich neben dem Megapark ist chic, hier wünscht man sich ein leger-elegantes Publikum, zum Anstoßen gibt es einen leckeren Espresso Martini. Doch da ist ein Haken: Die übrigen Gäste des Amrum Beach Club sehnen sich nicht nach einem Espresso Martini und Comedy-Unterhaltung, sondern wollen eher vorglühen. Laute Musik dröhnt zu den Comedians und ihren gut 30 Premierengästen herüber. Das Publikum versteht die Comedians zwar, die Comedians hören aber nicht das Lachen des Publikums – und wirken sichtlich verwirrt. Weiterer Shows Mitte August Nach der 90-minütigen Show gibt es dennoch großen Applaus, die Gäste verlassen die Show mit glücklichen Gesichtern. Einige gesellen sich auf ein Abschlussgetränk zu den Comedians dazu. Im Backstage-Bereich fällt auf, wie sowohl Kramer als auch seinen Comedy-Kollegen eine Last von den Schultern fällt. Die erste Show ist überstanden. „Sowohl Urlauber als auch Ansässige bekommen nirgends ein Kulturprogramm, wie wir es bieten. Die brauchen Comedy. Mit etwas Übung wird das eine runde Nummer“, bekräftigt Andre Kramer noch einmal. Bis Freitag (29.7.) gibt es täglich um 21 Uhr eine Show. Der Eintritt kostet 20 Euro. Weitere Shows sind für Mitte August und September geplant. Wenn alles gut läuft, wollen Kramer und seine Kollegen dann nächsten Jahr wieder nach Mallorca kommen.