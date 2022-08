Pure Magie auf der Bühne: Vom 5. bis 14. August gastiert der Cirque du Soleil wieder mit seiner Show „Corteo“ im Velòdrom Illes Balears auf Mallorca. Das rund zweistündige, 2005 von Daniele Finzi Pasca erdachte Programm dreht sich um die Beerdigung des Clowns Mauro, der sein Leben Revue passieren lässt und die Zuschauer durch den Abend begleitet – als poetisch fragiler Held und liebenswerte Persönlichkeit.

Die nostalgisch angehauchte und prächtig ausgestattete Show, in der Theatralik auf Komik und Spontaneität trifft, ist im Laufe der Zeit immer größer geworden: Das Ensemble besteht aus 51 Akrobaten, Musikern, Sängern und Schauspielern aus aller Welt.

Sechzehn Nummern voller Highlights

Zu den artistischen Highlights der insgesamt sechzehn Nummern gehören Luftakrobatik an Riesenkronleuchtern, temporeiche Sprünge mit einem Schleuderbrett, Jonglage oder eine Tanzeinlage an einer teils frei schwebenden Poledance-Stange. Mehr als neun Millionen Menschen in 20 Ländern haben den Klassiker des Zirkusriesen bereits gesehen. Karten gibt es ab 39,50 Euro auf ticketmaster.es, livenation.es sowie im Corte Inglés, für Familien gibt es spezielle Rabatte.

Extra-Tipp: Am 4. August um 19 Uhr gibt es einen kostenlosen Vorgeschmack. Zwölf der erstklassigen Artisten werden bei einem etwa 30-minütigen Umzug in Palma von der Plaça de Cort zur Plaça Major und durch den Carrer de Sant Miquel eine Kostprobe ihres Könnens zeigen. Die Künstler werden dabei geschminkt und in den schönen Kostümen ihrer Show erscheinen – eine Chance, sie einmal nicht weit weg in der Zirkusarena zu bewundern, sondern ganz nah auf Tuchfühlung zu gehen. Weitere Infos zu „Corteo“ finden Sie unter cirquedusoleil.com. /bro