Eine Szenerie zwischen magischen Traumsequenzen und ausgelassenem Narrenfest: Die Show "Corteo", ein Klassiker im Repertoire des Cirque du Soleil, hat am Freitag (5.8.) im Velòdrom Illes Balears auf Mallorca die Zuschauer begeistert. Die ungewöhnliche Bühnensituation, bei der das Publikum von zwei Seiten das bunte Treiben verfolgen kann, überzeugte dabei voll und ganz.

Mehr als neun Millionen Menschen in 20 Ländern haben "Corteo" bereits gesehen. Obwohl das Programm 17 Jahre auf dem Buckel hat, kamen im Lauf der Zeit immer wieder neue Elemente hinzu. Und am Premierenabend in Palma de Mallorca zeigte sich die Flexibilität der Künstler, die einige kleine Referenzen an den aktuellen Spielort eingebaut haben: So macht sich etwa der Protagonist, Clown Mauro, Sorgen, dass er mit dem Schleuderbrett versehentlich bis nach Ibiza fliegen könnte.

Sechzehn Nummern und viele Highlights

Dazu kommt es freilich nicht, denn das Brett wird zur wilden Spielwiese von Artisten der Extraklasse, die sich in einer von insgesamt sechzehn Nummern mit akrobatischen Sprüngen austoben. Zu den weiteren Highlights gehören luftakrobatische Nummern - Akrobatik an pendelnden Riesenkronleuchtern, grazile Seilakrobatik im Duo oder eine schwebende Poledance-Stange - sowie turbulente Sprungakrobatik auf elastischen Betten und eine schwindelerregende Nummer mit Cyr Wheels.

Anspruchsvolle Zirkuskunst wechselt sich mit spielerisch-musikalischen Einlagen ab, der rote Faden ist dabei die Beerdigung des Clowns - die jedoch mehr als Feier des Lebens zu verstehen ist. Dank der Ausstattung mit wunderschönen Kostümen und Elementen wie einem Miniaturbühnenkasten im Rokoko-Stil gibt es allein optisch viel zu Staunen.

Am ersten Abend blieben noch einige Plätze frei. Bis zum 14. August gibt es noch die Gelegenheit, die Show zu sehen. Karten gibt es ab 39,50 Euro auf ticketmaster.es, livenation.es sowie im Corte Inglés, für Familien gibt es spezielle Rabatte.