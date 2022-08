Bluesige Gitarrenklänge, eine tiefe und kraftvolle Frauenstimme: Texas produziert seit mehr als 30 Jahren Songs, die auf eine entspannte Art gute Laune verbreiten. Die Band aus Schottland mit der Leadsängerin Sharleen Spiteri hat sich über die Jahre eine treue Fanbasis aufgebaut. Es dürften auch auf Mallorca einige sein, die sich auf das Konzert am Freitag (18.7.) beim Port Adriano Festival freuen. Die Insel ist die erste Spanien-Station innerhalb der Tour, die Texas zum 30-jährigen Jubiläum ihres Debut-Albums „Southside“ macht. Im September geht dann nach Albacete, Valencia, Barcelona, Burgos und Madrid.

Die Hits aus dem ersten Album, das eigentlich vor 33 Jahren veröffentlicht wurde, dürften somit nicht fehlen. Es war die Single „I Don’t Want a Lover“, die die schottische Band nur zwei Jahre nach ihrer Gründung berühmt machte. Doch auch „Prayer for You“ und „Everyday Now“ sind bis heute geläufig. Port Adriano kündigt außerdem Hits aus späteren Alben an, es könnten also auch „Say What You Want“ oder „Summer Son“ gespielt werden.

Fans kritisieren den Wandel von Texas

Die Band, die für manche die Musik der 90er-Jahre verkörpert, konnte nach ihrem ersten Album zunächst nicht an dessen Erfolg anknüpfen. Erst ihr viertes Album „White on Blonde“, bei dem die Blues-Anklänge dem Soul wichen, landete wieder auf Platz eins der britischen Album-Charts. Später wechselten sich immer wieder Durststrecken mit erfolgreichen Alben ab. Inzwischen sind es 35 Millionen verkaufte Tonträger.

Band bleibt ihrem Kern treu

Fans kritisieren immer wieder, dass sich die Band von ihren Blues-Wurzeln entfernt hat. Doch Leadsängerin Sharleen Spiteri erklärte in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Guardian“: „Auf dem Stand von 1989 zu verharren, wäre wie die gleichen Klamotten von damals zu tragen.“ Und obwohl sich die Musik im Laufe der Jahre immer wieder gewandelt hat, bleibt die Band ihrem Kern von Gitarrenklang und klarem Gesang treu. Die puristischen Songs sind leichte Kost – und das im besten Sinne.

Auf das Konzert im Hafen von Port Adriano freue sich die Band besonders, sagte die 54-jährige Sharleen Spiteri kürzlich in einem Interview mit dem „Majorca Daily Bulletin“: „Wir lieben das spanische Publikum. Es ist eines der wenigen auf der Welt, das im Rhythmus mitklatschen kann.“

Infos unter portadrianomusic.es.