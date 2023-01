Auf diese Konzerte im Jahr 2023 können wir uns auf Mallorca jetzt schon freuen

Man bräuchte eine Kristallkugel, um zu diesem frühen Zeitpunkt schon alle musikalischen Schmankerl vorauszusagen, die 2023 für Mallorca bereithält. So sollen etwa die Termine für die Konzertreihe Legends VIP demnächst offiziell bekannt gegeben werden. Und auch bei Informationen zu Highlights wie dem Port Adriano Mallorca Festival oder der atmosphärischen Open-Air-Reihe Sons de Nit müssen wir uns noch in Geduld üben. Dennoch stehen zum Jahreswechsel schon einige Knüller fest, mit denen Sie planen können – auch schon in den kommenden Wochen.

Konzerte im Auditorium

Wer in den Weihnachtstagen Muße zum Filmschauen hatte, bekommt nun im Auditorium Palma einen nahtlosen Übergang zum Konzertbesuch geboten: Am 7. und 8. Januar spielt das Hollywood Symphony Orchestra jeweils ein Konzert. Beim ersten Programm sind John Williams und Hans Zimmer die großen Protagonisten: Zu hören sind die Melodien von Kinoerfolgen wie „Star Wars“, „Harry Potter“, „Fluch der Karibik“ oder „Sherlock Holmes“. Beim zweiten Konzert dreht sich alles um die Klassiker von Disney (auditoriumpalma.com).

Ara Malikian im Trui Teatre

Stargeiger Ara Malikian kommt seit vielen Jahren zu Konzerten nach Mallorca. Nun ist es wieder so weit: Fans können den Violinisten am 7. und 8. Januar im Trui Teatre live erleben. Die aktuelle Welttournee spiegelt Malikians Erleben wider, seinen Sohn aufwachsen zu sehen: Die Konzerte sind eine Hommage an die Kindheit und ihre Freiheit (truiteatre.es).

Patronatsfest Sant Sebastià

In Palma beschert uns das Patronatsfest Sant Sebastià (20. Januar) wieder eine Reihe kostenloser Konzerte auf mehreren Plätzen. Den Höhepunkt hat die Stadt als Erstes verraten: Am 28. Januar soll die erfolgreichste Popband Mallorcas, Antònia Font, im Parc de sa Riera für den fulminanten Abschluss der Reihe sorgen. 2022 hatte sich die Gruppe nach langer Pause mit einem neuen Album zurückgemeldet und im Juni ein Konzert in Inca gegeben. Wer es verpasst hat, bekommt nun noch mal eine Chance.

Das ganze Programm soll in Kürze veröffentlicht werden, am Donnerstag (29.12.) hat die Stadt noch einige weitere Namen bekanntgegeben: Mikel Erentxun, Doctor Prats und The Gramophone Allstars Bing Band sollen auf der Plaça de Cort spielen, Marc Seguí auf der Plaça de la Reina, Sedaç und Ballugall auf der Plaça Major.

Festival Jazz Palma

Über einen Mangel an Jazz-Festivals kann sich Mallorca wahrlich nicht beklagen. Das erste im neuen Jahr steht schon in den Startlöchern: Vom 2. bis 19. Februar findet die vierte Ausgabe des Festival Jazz Palma im Teatre Xesc Forteza statt. Mit dabei sind diesmal Yass Ahmed, die All-Woman Jazz Band, Víctor de Diego, Carlos Sarduy, Eli Degibri, die Gillespie Big Band sowie Berta Moreno und das Afro Soul Project (palmacultura.cat).

Mallorca Live Nights

Weniger Jazz, mehr Rock gewünscht? Die Wartezeit auf das Mallorca Live Festival versüßen im Winter noch vier spanische Künstler bei den ausstehenden Konzerten der Reihe Mallorca Live Nights im Es Gremi: Am 7. Januar spielt dort die Alternativerockband Rufus T. Firefly, am 11. Februar die junge Musikerin Alice Wonder. Am 24. Februar gibt sich der Popsänger Dani Fernández die Ehre, und am 25. Februar tritt die Rockband Morgan auf (mallorcalivemusic.com).

Festival Paco de Lucía

Das Flamenco-Festival Paco de Lucía geht 2023 vom 1. bis 5. März in die zweite Runde. Bei der ersten Ausgabe gaben Soleá Morente und Kiki Morente das Eröffnungskonzert im Teatre Principal, diesmal ist ihre berühmte Schwester, die Flamencosängerin Estrella Morente, an der Reihe. Weitere Künstler im Programm sind Antonio Sánchez (2. März), Rocío Molina und Yerai Cortés (3. März), Rocío Márquez und Bronquio (4. März) sowie Rancapino chico (5. März, festivalpacodeluciamallorca.com).

Mallorca Live Festival

Die Veranstalter des Mallorca Live Festival machen es spannend und enthüllen das Line-up nur peu à peu. Einige Namen für die nächste Edition vom 18. bis 20. Mai auf dem Gelände des ehemaligen Aquaparks in Magaluf wurden bereits bekannt: Darunter sind das britische Elektro-Duo The Chemical Brothers, die kalifornische Rockband Black Rebel Motorcycle Club, die Madrider Indie-Rockband Vetusta Morla, die Berliner Musikgruppe Moderat oder die in Berlin lebende, südkoreanische DJ Peggy Gou (mallorcalivefestival.com).

Reggaeton Beach Festival

Musikalisch richtig Sommer wird es am 15. und 16. Juli: Dann steigt das Reggaeton Beach Festival in Inca im Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas (reggaetonbeachfestival.com).

Mobofest

Das Mobofest hat einen neuen Schauplatz: Statt in Lloret wird das Festival am 28./29. Juli im Parc de n’Hereveta in Porreres stattfinden. Die ersten bestätigten Künstler: Cala Vento, Júlia Colom und Miquel Serra (mobofest.org).

Konzerte in Son Fusteret

Für das Gelände Son Fusteret sind aktuell drei große Konzerte angekündigt: die spanische Musiklegende Joaquín Sabina (10. Juni), Hombres G. auf Jubiläumstournee (29. Juli) und Popsänger Manuel Carrasco (9. September).