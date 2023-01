Die Katze ist endlich aus dem Sack: Am Mittwoch (11.1.) hat die Stadt Palma de Mallorca das Programm zum Stadtfest Sant Sebastià am 20. Januar präsentiert. Insgesamt 35 kostenlose Aktivitäten vom 14. bis 29. Januar sind geplant, das Budget dafür lag bei 1,1 Millionen Euro.

Eine große Neuigkeit: Das schon im Vorfeld gehypte Konzert der mallorquinischen Kultband Antònia Font am 28. Januar wird verlegt. Statt im Parc de Sa Riera wird es in Son Fusteret stattfinden. Stadträtin Claudia Costa begründete die Entscheidung damit, dass im Park nur 15.000 Besucher Platz gehabt hätten, während die andere Location für 18.000 Menschen Platz bietet. Zudem gebe es dort eine bessere Anbindung und bessere Parkmöglichkeiten.

Zahara tritt am 21. Januar auf

Was die Konzerte in der Stadt betrifft, so gibt es ein weiteres großes Highlight am 21. Januar: Die Sängerin Zahara wird um 21.45 Uhr auf der Plaça del Rei Joan Carles I. spielen. Die andalusische Sängerin ist spätestens seit ihrem von der Berliner Clubszene inspirierten Album "Puta" (2021) ein Star der spanischen Musikszene. Zuvor wird um 21 Uhr Marc Más das Publikum in Stimmung bringen.

Auch für die "revetla" – dem Vorabend zum eigentlichen Ehrentag am 20.1. – sind nun alle Künstler bekannt. Am 19. Januar wird es auf der Plaça del Rei Joan Carles I. drei Konzerte geben: Den Auftakt macht um 21 Uhr die Band Bilo, die den ersten Preis beim städtischen Bandwettbewerb Concurs Pop Rock 2022 gewann.

Danach steht um 22 Uhr Amaia auf der Bühne: Die Sängerin hatte beim Eurovision Song Contest 2018 mit dem Lied Tu canción teilgenommen und ist dem spanischen Publikum zudem als Gewinnerin der Castingshow "Operación Triunfo" bekannt – und wird trotzdem als ernstzunehmende Künstlerin gefeiert, die unter anderem meisterlich die Kunst der Ballade beherrscht.

Den Abschluss bildet an diesem Abend um 23.45 Uhr die Punk-Rock-Band La La Love You aus Madrid, die 2019 mit "El fin del mundo" einen Hit landete.

Weitere Konzerte am 19. Januar

Parallel dazu finden am 19. Januar weitere Konzerte auf anderen Plätzen in Palma statt, die bereits angekündigt waren:

Es gibt Auftritte von Mikel Erentxun (21 Uhr) und der Gramophone Allstars Big Band (23 Uhr) auf der Plaça de Cort

(21 Uhr) und der (23 Uhr) auf der Von Jane Yo (den Gewinnern des zweiten Preises im Concurso Pop Rock 2022, 21 Uhr), Nita (21.50 Uhr) und Doctor Prats (23.15 Uhr) auf der Plaça del Olivar

(den Gewinnern des zweiten Preises im Concurso Pop Rock 2022, 21 Uhr), (21.50 Uhr) und (23.15 Uhr) auf der Von Paula Cendejas (20.30 Uhr), Ana Tijoux (21.55 Uhr) und Marc Seguí (23.50 Uhr) auf der Plaça de la Reina

(20.30 Uhr), (21.55 Uhr) und (23.50 Uhr) auf der Sowie von Sedaç (20.30 Uhr), Ballugall (21.45 Uhr) und Cris Juanico (23.45 Uhr) auf der Plaça Major.

Das ganze Programm finden Sie auf der Website des Rathauses. /bro