Das Mallorca Live Festival geht vom 18. bis 20. Mai in seine sechste Ausgabe. Es findet erneut auf dem Gelände des ehemaligen Aquapark in Magaluf statt (Gemeinde Calvià). Headliner in diesem Jahr sind unter anderem die britischen Elektro-Veteranen Chemical Brothers, die US-Rap-Rock-Gruppe Black Eyed Peas und die britische Indie-Band The Kooks.

Mit Moderat, Sven Väth, Helena Hauff, Gregor Tresher und Maurizio Schmitz sind gleich mehrere deutsche Künstler auf dem Festival vertreten. Insgesamt stehen 83 Künstler auf der Bühne. Die Konzerte beginnen jeweils um 18 Uhr und enden um 6 Uhr. Die Tickets Drei-Tages-Tickets sind nur noch in der VIP-Kategorie ab 200 Euro erhältlich. Die Zwei-Tages-Tickets sind für 99 Euro erhältlich, Karten für einen Festivaltag gibt es ab 59 Euro. Studenten und Inhaber der Jugendkarte Carnet Jove bekommen 15 Prozent Rabatt. Kinder unter elf Jahren kommen kostenlos rein, brauchen aber ein eigenes Ticket. Festivalbändchen Die Festivalleitung setzt alles daran, das Chaos des vergangenen Jahres zu verhindern, als Besucher am ersten Abend teilweise stundenlang anstehen mussten, um ihr Bändchen zu bekommen. Die Bändchen können zwischen dem 9. und 17. Mai im Einkaufszentrum Porto Pi abgeholt werden (14–20 Uhr, am 12. und 13.5. 10–20 Uhr, 14.5. geschlossen). Die Bändchen sind die einzige Möglichkeit, auf dem Festival Essen, Trinken oder Merchandise zu kaufen und müssen vorab aufgeladen werden. Die Anfahrt Die Festivalleitung will auch bei der Anfahrt Verbesserungen einführen und setzt auf einen eigenen Busservice. Fahrten von Palma zum Gelände starten am Stadion Son Moix. Zudem gibt es einen Fahrtservice aus zahlreichen Dörfern der Insel. Eine Fahrt kostet 3,50 Euro. Ein Manko: Man muss bei der Buchung schon angeben, um wie viel Uhr man zurückfahren möchte. Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte sich überlegen, ein VIP-Ticket zu kaufen. Ansonsten gibt es keine Parkplätze für Besucher, zahlreiche Straßen in der Nähe des Festivalgeländes sind abgesperrt. Alternativ kann man versuchen, bis zur Schule IES Calvià zu fahren, dort zu parken und von da den Bus zum Festivalgelände zu nehmen (2 Euro). Weitere Informationen Alle Informationen zu den Anreisemöglichkeiten finden Sie unter mallorcalivefestival.com, der offiziellen Website. Hier können Sie auch Karten kaufen und sich über die auftretenden Künstler informieren.