Parallel zu den Temperaturen steigt zu dieser Zeit im Jahr verlässlich die Anzahl an klassischen Konzerten im Kulturkalender der Insel. Das Festival Internacional de Música Deià beschert uns vom 14. Juni bis 27. September zur 45. Ausgabe auch stolze 45 Klassik-Abende an Orten wie Son Marroig, dem Landhotel Sa Bassa Rotja und dem Palau March in Palma. Den Auftakt macht das Diamond Piano Duo mit María del Hoyo und Dina Nedéltcheva. Karten gibt es für 25 Euro bei dimfentradas.com.

Hörgenuss und Gaumenfreuden in Kombination locken stets bei den Castell-Classics im Hotel Castell Son Claret: Hier geht es am 15. Juni mit dem Auftritt talentierter Solisten des Young Singers Project der Salzburger Festspiele los. Weitere Termine sind der 27. Juli mit Olena Tokar und Dmytro Choni aus der Ukraine und der 10. August mit Sängerinnen und Sängern der Akademie des Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Karten (für Konzert und Abendessen: 295 Euro): castellsonclaret.com.

Künstlerfinca und Castell de Bellver

Auf der Künstlerfinca Can Brut bei Cas Concos laden die ausgesprochen herzlichen Gastgeber derzeit wieder zu ihrer beliebten Konzertreihe Piano & Art. Vom 16. bis 18. Juni ist die rumänische Pianistin Kira Frolu zu Gast und gibt an drei Terminen eine Kostprobe ihrer Kunst. Karten bekommen Sie für 50 Euro (inklusive Getränken und Snacks) unter iflohr.santanyi@gmail.com. (Infos: piano-and-art.de)

Unterdessen bringen sich die Balearen-Sinfoniker bereits in Stellung für die fünf stimmungsvollen Sommerkonzerte im Castell de Bellver. Am 29. Juni eröffnen die Pianisten Davit Khrikuli und Martín García García den Zyklus Estius Simfònics. Ihnen folgen der Pianist Liam de Paor, die Violinistin Carme Alzina und der Erzähler Pere Estelrich am 2. Juli, Kian Soltani (Violoncello) am 13. Juli, Hyung-ki Joo (Piano) am 20. Juli und zum Abschluss am 26. Juli der Pianist Dmytro Choni und die Sopranistin Olena Tokar, die dann am Folgetag auch bei den Castell-Classics auftreten werden. Karten für 20–24 Euro und Infos finden Sie unter simfonicadebalears.com.

Klassik in Palma, Inca und Valldemossa

Nicht oberhalb von Palma, sondern an verschiedenen Schauplätzen mitten in der Stadt widmet die Reihe Palma Clàssica Künstlern, die nicht mehr unter uns weilen, besondere Konzerte: Pablo Neruda (15. Juni) und Pablo Picasso (22. Juni) stehen noch aus. Der Eintritt ist frei, weitere Infos gibt es unter palmacultura.cat.

Außerhalb von Palma sei die Konzertreihe Inclàssic empfohlen, bei der vom 9. bis 30. Juni kostenlose Konzerte im Claustre de Sant Domingo in Inca stattfinden (incaciutat.com). Und natürlich das Festival Pianino: Hier spielt am 10. Juni in der ehemaligen Zelle von Chopin und Sand in der Kartause in Valldemossa der Pianist Rafael Kyrychenko, am 22. Juli folgt ein vierhändiges Klavierkonzert mit dem Duo Arte Mozart (Karten: 20 Euro, pianino.es).

Noch in fernerer Zukunft, aber schon zum Vormerken: das Cap Rocat Festival vom 4. bis 6. August sowie das Festival de Pollença vom 5. bis 27. August mit hochkarätigem Programm.