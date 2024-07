Tipp fürs Wochenende: Der Techno-Sommer auf Mallorca geht weiter

Der Techno-Sommer auf Mallorca geht weiter: Das Festival Origen feiert am Sonntag (7.7.) den zweiten von vier Terminen in diesem Jahr. Auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret gibt es auch dieses Mal von 16 Uhr bis Mitternacht feinste internationale elektronische Musik.

Headliner ist dieses Mal auf der "Industrial Stage" das in der Szene derzeit sehr gefragte italienische Techno-Duo 999999999. Ebenfalls vor Ort: DJ Vendex aus Barcelona, der schon als Kind viele Sommer auf Ibiza verbracht hat – was ja prägt. Auf der "Dimension Stage" treten am Sonntag der aus Guatemala stammende Tech-House-DJ Gordo sowie der Franzose Hugel auf.

Weiterfeiern in Son Amar

Wie immer geht es nach den Ende um Mitternacht mit Shuttlebussen weiter nach Son Amar, wo bis fünf Uhr morgens weitergetanzt werden kann.