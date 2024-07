Mit dem kolumbianischen Superstar Carlos Vives: Die Konzertreihe "Es Jardí" auf Mallorca geht los

Die angestrebte Zähmung der Partyhochburg Magaluf geht auch in diesem Jahr mit musikalischen Leckerbissen einher. Zum zweiten Mal kommen bei der Konzert- und Partyreihe "Es Jardí" (Der Garten) internationale Künstler in den ehemaligen Aquapark, wo im Juni noch das Mallorca Live Festival stattfand. Los geht es am Donnerstag (11.7.) mit der Party „Children of the 80’s“ mitsamt eines Liveauftritts der Band Nacha Pop. Ein erstes Highlight folgt am Tag darauf: Der kolumbianische Superstar Carlos Vives spielt seine größten Hits wie das mit Shakira aufgenommene „La bicicleta“. Am Samstag gibt es eine Show der argentinischen Rockband Babasónicos.

Bis Ende August stehen insgesamt 24 Termine auf dem Programm. Die Konzerte finden jeweils donnerstags, freitags und samstags statt. Die Reihe bietet die Gelegenheit, große Stars der spanischen Popszene einmal live zu sehen. So treten unter anderem die hochverdienten Rozalén (27.7.), Amaral (9.8.) und La Oreja de Van Gogh (17.8.) in Magaluf auf. Wer eher auf Latinoklänge steht, wird sich auf die Shows des US-amerikanischen Rappers und Sängers Arcángel (20.7.) sowie des Venezolaners Carlos Baute (23.8.) freuen.

Summer of Rock und Summer of Love

Rockfans dürfen neben Babasónicos unter anderem Gefallen an der Show der Spanier Viva Suecia (15.8.) sowie an der Veranstaltung „Summer of Rock“ (8.8.) finden, bei der drei Coverbands (Queen, Led Zeppelin, Nirvana) auftreten. Ähnliche Klänge dürften auch am 16.8. beim „Summer of Love“ erklingen, das in die Hippie-Zeit der 60er-Jahre entführt.

Bereits zum dritten Mal auf der Insel kommt das Elektro-Triphop-Duo Morcheeba aus London, um Hits wie „Rome Wasn’t Built in a Day“ (25.7.) darzubieten. Und aus New York reisen am 3.8. die Dance-Punk-Veteranen Chk Chk Chk (!!!) an. Ein eher jüngeres Publikum dürfte am 1.8. bei einer erneuten Ausgabe der Partyreihe „Bresh“ zusammenkommen, wo alles bunt und quietschvergnügt ist und ein Hit auf den anderen folgt. Unwiderstehlich dürfte es darüber hinaus am 10.8. werden. Bei der Party „Saceo by Mestiza“ werden elektronische Musik und Flamenco gemixt.

Konzerte und Partys in Magaluf: Es Jardi, ehemaliger Aquapark Magaluf, 11.7. bis 31.8., Karten je nach Veranstaltung ab 19 Euro, Infos und Tickets: esjardimallorca.com

