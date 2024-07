Hier hören Sie Klänge des Mittelmeers am Fuß der Kathedrale in Palma

Das Festival Cançons de la Mediterránia ist ein echter Veteran unter den Konzertreihen der Insel: Bereits seit 1984 bringt es uns die musikalische, kulturelle und sprachliche Vielfalt des gesamten Mittelmeerraums nach Palma. Am Mittwoch (17. Juli, 21.30 Uhr) geht es wieder los: Dann finden an mehreren aufeinanderfolgenden Abenden kostenlose Konzerte auf der Bühne von Ses Voltes statt. Vorbeizuschauen lohnt sich dabei auch wegen der sommerlich-schönen Abendstimmung unterhalb der Kathedrale.

Den Anfang macht am Mittwoch die Begegnung dreier „Mediterranean Voices“ – Neila Benbey aus Algerien, Ibrahim Keivo aus Armenien und Gani Mirzo aus einem von Kurden beherrschten Gebiet in Nordsyrien. Am Donnerstag (18. Juli, 21.30 Uhr) tritt dann die italienische Musikerin und Komponistin Daniela Pes auf.

Zwischendurch ein Konzert im Castell de Bellver

Im Rahmen der Reihe folgt dann ein menorquinisch-mallorquinisches Konzert mit Cris Juanico und Simfovents Palma im Castell de Bellver (19. Juli, 20 Uhr), das allerdings 3 Euro Eintritt kostet.

Die letzten zwei Termine in Ses Voltes, jeweils wieder um 21.30 Uhr, sind dann am 20. Juli ein Auftritt von den Gipsy Kings by Paco Baliardo und ein Konzert mit dem türkischen Musiker Ali Doğan Gönültaş. Mehr Informationen zum diesjährigen Programm finden Sie unter palmacultura.cat.

Abonnieren, um zu lesen