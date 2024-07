Ist bald ein Hüpfburgen-Verleih aus Madrid für Palmas größtes Konzertgelände zuständig?

Die Entscheidung kam überraschend. Zehn Jahre lang hatte der mallorquinische Konzertveranstalter Trui das Veranstaltungsgelände Son Fusteret an der Ringautobahn von Palma bespielt. Als die Stadt Palma im Frühjahr den Betrieb für die kommenden zehn Jahre erneut ausschrieb, war man bei der Event-Agentur zuversichtlich, dass man die vielseitig nutzbare Betonlandschaft am Stadtrand weiter verwalten dürfte. Doch es kam anders. Die städtische Jury entschied sich unter den vier Bewerbern für das auf der Insel völlig unbekannte Unternehmen Trampolín Events aus Madrid – und Trui schaute in die Röhre.

Auf Hüpfburgen spezialisiert

Auf den ersten Blick mutet die Entscheidung kurios an. Auf der einen Seite ein mallorquinisches Unternehmen, das seit 1978 Events auf der Insel veranstaltet. Auf der anderen Seite eine Firma aus der spanischen Hauptstadt, die neben dem Betrieb eines Abenteuerspielplatzes für Teambuilding-Maßnahmen vor allem auf die Vermietung von Hüpfburgen und Rutschen spezialisiert ist.

Enttäuscht: Trui-Chef Miki Jaume. | FOTO: TRUI / Patrick Schirmer Sastre

Dementsprechend geknickt zeigte sich Trui-Chef Miki Jaume beim Gespräch mit der MZ: „Wir haben nicht damit gerechnet. Wir versuchen gegen die Entscheidung anzukämpfen.“ Er sei überzeugt, dass der Mitbewerber gar nicht über die technischen Voraussetzungen für den Betrieb der 54.000 Quadratmeter großen Anlage verfügt, auf der im Frühjahr immer der Jahrmarkt Fira del Ram gastiert und wo in diesem Sommer unter anderem die Festivals „Palma Concert Series“, Origen Fest sowie ein Konzert von Ricky Martin stattfinden sollen. Man habe das Ergebnis der Ausschreibung bereits bei der Stadtverwaltung angefochten.

Die endgültige Zusage hat Trampolín Events noch nicht. Im Juni hatte die Firma nach Bekanntgabe des Gewinns der Ausschreibung zehn Tage Zeit, um die notwendigen Unterlagen einzureichen. Diesen Schritt habe das Unternehmen abgeschlossen, bestätigte eine Sprecherin der Stadt gegenüber der MZ. „Nun prüfen die verantwortlichen Stellen die Papiere und treffen auf dieser Grundlage ihre Entscheidung.“ In der Stadtverwaltung geht man davon aus, dass dies noch in diesem Monat der Fall sein werde. Die jährliche Miete für das Gelände beträgt 451.333 Euro zuzüglich Umsatzsteuer.

Trui-Chef Miki Jaume versucht sich derweil in Zweckoptimismus. „Sollte es sich bestätigen, dass die Firma aus Madrid den Betrieb übernimmt, werden wir uns eben etwas anderes suchen. Manchmal ist so etwas ja auch eine Chance für etwas Neues.“

Das ist Son Fusteret

Bitter ist es dennoch für den Unternehmer: Denn für große Events gibt es in Palma keine ernsthafte Alternative zu Son Fusteret. Das Gelände wird seit 2010 genutzt und bietet Platz für Veranstaltungen mit bis zu 9.000 Besuchern. Es verfügt über einen großen Parkplatz und ist an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

Informationen von Trui zufolge treten jedes Jahr etwa 100 Künstler auf dem Gelände auf. Zu den Musikern, die hier in den vergangenen Jahren Konzerte gegeben haben, gehören unter anderem Rosalía, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat und Guns N’ Roses. Zudem war es der Schauplatz der ersten Ausgabe des Mallorca Live Festival im Jahr 2016.

Welche Pläne Trampolín Events mit Son Fusteret hat, ist noch nicht bekannt.

