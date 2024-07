Festivalleiter Jaume Ripoll über seinen Brief von Ian McKellen und die Strahlkraft von Königin Letizia als prominentem Atlàntida-Fan

Jaume Ripoll (47) ist überzeugt, dass die 14. Ausgabe des Atlàntida Film Fest (19.–28. Juli) die bislang beste werden wird: „Was ein Festival ausmacht, sind die Filme, nicht die Gäste. Und das Atlàntida hatte noch nie so viele so gute Filme wie dieses Jahr“, so der Filmin-Mitbegründer und Festivalleiter im Interview.

Wie erleben Sie die Tage vor dem Festival?

Mit sehr viel Stress. Man muss bedenken, dass das Festival, abgesehen von den mehr als hundert Filmen und den Gästen, acht Veranstaltungsorte hat, dass es Open-Air-Events und dazu noch viele Unwägbarkeiten gibt: das Wetter, dass alles passt, dass es keine Absagen gibt – was bei Festivals aber immer vorkommt. Auch weiß man nie, ob das Publikum mit dem gleichen Maß an Begeisterung auf unser Programm reagieren wird wie zuvor, da das Atlàntida ein so heterogenes Festival ist. Hinzu kommt, dass wir immer noch auf die Bestätigung für die Fördergelder vonseiten der Balearen-Regierung warten.

Und ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie künftig höhere Subventionen anstreben ...

Wichtiger als ein größeres Budget wären uns mehr Sicherheit und Zusagen mit mehr Vorlaufzeit. Ich glaube, dass ein Festival nur dann Fuß fassen kann, wenn es eine solche Art von institutioneller Unterstützung erhält. Das Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr mehr Klarheit haben, denn dann könnten wir mehr Energie in die Innovation des Festivals stecken und uns in den kritischen Tagen vor dem Beginn dem widmen, was wirklich wichtig ist – nämlich, dass alles reibungslos funktioniert, anstatt wieder neue Anträge für Zuschüsse zu stellen, was viel Zeit und Kraft kostet.

In diesem Jahr sind Michael Douglas, Juan Antonio Bayona und Matt Dillon mit von der Partie. Wie schwierig ist es, Stars dieses Kalibers zu überzeugen, zum Festival zu kommen?

Es ist schwer. Bei Michael Douglas haben wir seit fünf Jahren insistiert, bei Liv Ullmann, die eigentlich schon letztes Mal kommen sollte, waren es vier Jahre. Und bei Jota (Spitzname von Bayona, Anm. der Red.) haben wir Anfang des Jahres versucht, mit ihm zu sprechen. Das sind Namen, die gewöhnlich viele Preise erhalten und höflich ablehnen, weil sie sonst pausenlos unterwegs wären, nur um Preise entgegenzunehmen. Im Fall von Matt Dillon gab es einen glücklichen Zufall: Der Einfluss des Atlàntida auf nationaler Ebene hat dazu geführt, dass Fernando Trueba und der Filmverleih beschlossen haben, dass das Festival perfekt für die Weltpremiere ist. Und da Dillon in der Hauptrolle zu sehen ist, hat Trueba sich dafür eingesetzt, dass er ihn begleiten kann.

Wen würden Sie, als Filmliebhaber, persönlich einmal gerne beim Festival dabeihaben?

Jemand, der noch lebt? Denn es gibt viele Geister, die ich gerne heraufbeschwören würde ... Wir haben drei Jahre lang versucht, Ian McKellen zu uns zu holen, und ich habe tatsächlich einen wunderschönen Brief, den er mir geschrieben hat. Das war in dem Jahr, in dem er wirklich fast gekommen wäre, weil wir einen Dokumentarfilm über ihn mit dem Titel „Playing the Part“ uraufgeführt haben. Er ist der Schauspieler, mit dem ich am liebsten mal eine Stunde lang im Can Eduardo zu Mittag essen und dabei über das Kino reden würde. Für mich als Festivalleiter ist es das größte Geschenk, mit einem Talent zusammen zu sein und dann ein oder zwei Stunden ganz entspannt über die Filmwelt zu sprechen.

Welchem Moment beim Festival fiebern Sie am meisten entgegen?

Einige werden sagen: Michael Douglas, Liv Ullmann, Matt Dillon, Fernando Trueba. Für mich ist aber der Moment, auf den ich mich am meisten freue und der für uns am schwierigsten zu ermöglichen war, die Premiere von „No Other Land“ – dem Dokumentarfilm, der den Konflikt zwischen Israel und Palästina erzählt. Die Tatsache, dass die beiden Regisseure kommen, dass sie aus Israel und Palästina einfliegen können, um den Film im Kulturzentrum La Misericòrdia zu präsentieren, gibt einem Festival wie dem unseren einen Sinn.

Welche Rolle spielt die Unterstützung durch die spanische Königin Letizia für den Erfolg?

Es gibt fünf Schlüsselelemente, die das Festival zu dem machen, was es ist. Der innovative Charakter, den es von Anfang an hatte, die Zusammensetzung der Gäste, die Schauplätze in Palma, die Resonanz des Publikums und der Medien und schließlich die Anwesenheit Ihrer Majestät der Königin, die es uns ermöglicht hat, neue Zielgruppen und neue Länder zu erreichen. Die Berichterstattung begann mit der Boulevardpresse, dann rückte aber die Verbindung der Königin mit kulturellen Persönlichkeiten in den Vordergrund. Das ist gut für die Kultur und die Kulturschaffenden hier, und zweifelsohne für das Festival. Mir ist es ein großes Anliegen, so viele Zuschauer wie möglich zu erreichen – und dazu muss man sie nicht belehren, sondern verführen.

Abonnieren, um zu lesen