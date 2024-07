Von Tom Jones bis Ricky Martin: Das sind die Konzert-Highlights der kommenden Tage auf Mallorca

Der Konzertsommer auf Mallorca befindet sich gerade in der ganz heißen Phase. Musikalisch wird dieser Tage so viel geboten, dass einem leicht mal ein Termin durchrutschen kann. Höchste Zeit also für eine kleine Gedächtnisstütze: Hier finden Sie eine Übersicht, welche Highlights in den kommenden Tagen auf der Insel anstehen – und einen Ausblick, wofür Sie sich in der nächsten Zeit Karten sichern sollten, solange es noch welche gibt.

Rozalén, 27.7.

Wer eine fantastische spanische Stimme hören möchte, sollte den Auftritt der Sängerin Rozalén bei der Konzert- und Partyreihe Es Jardí miterleben. Sie gibt uns dabei eine musikalische Umarmung in Form ihres neuen Albums „El Abrazo“, dem sie die Single „Lo tengo claro“ vorausgeschickt hatte (ab 35,20 Euro, esjardimallorca.com).

Sängerin Rozalén kommt nach Magaluf. / Alberto Ortega / Europa Press

Julieta Venegas, 27.7.

Das sehr mallorquinische Indie-Festival Mobofest setzt stets auch auf mindestens einen international bekannten Act im Programm. Headlinerin ist dieses Jahr die mexikanische Singer-Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Latingrammy-Gewinnerin Julieta Venegas („Limón y sal“, „Lento“). Nach den Auftritten lokaler Musiker erfreut sie das Publikum in Porreres mit authentisch-gefühlvollem Pop-Rock (mobofest.org, 36 Euro).

Sister Sledge, 28.7.

Ohrwurm gefällig? „We are family, I got all my sisters with me …“ Der Welthit von 1979 bringt den Disco-Sound der Gruppe Sister Sledge aus Philadelphia bis heute auf jede anständige Party-Playlist. Auch bescherte uns die Formation, die ursprünglich aus den Schwestern Debbie, Joni, Kim und Kathy Sledge bestand, zeitlose Songs wie „Lost in Music“, „He’s the Greatest Dancer“ and „Thinking of You“. Das Quartett schrumpfte nach dem Ausstieg von Kathy und dem tragischen Tod von Joni im Jahr 2017 zum Duo, auch Kim verließ später die Gruppe. Inzwischen bekommt Gründungsmitglied Debbie Sledge von ihren Kindern und Neffen Unterstützung auf der Bühne. Der tanzbare Soul- und Funk eröffnet das diesjährige Port Adriano Music Festival (ab 40 Euro, portadrianomusic.es).

Ricky Martin, 28.7.

„Un, dos, tres“, bald geht es los: Das langersehnte Konzert von Superstar Ricky Martin, der für seine fulminanten Shows bekannt ist, steht an. Wer in Son Fusteret einen Abend lang die „vida loca“ leben und zum Latin-Pop des aus Puerto Rico stammenden Sängers die Hüften kreisen lassen will, sollte sich schnell ein Ticket besorgen. Die Insel-Show bildet das Abschlusskonzert seiner Spanientour (ab 63 Euro, sonfusteret.com).

Popsänger Ricky Martin. / Ricardo Rubio

Artemis, 29.7.

Auch das Festival Mallorca Jazz Sa Pobla feuert dieser Tage musikalisch aus vollen Rohren: Das renommierte US-amerikanische Jazz-Magazin „Down Beat“ kürte Artemis 2023 zur Jazz-Gruppe des Jahres. Nun kommen die Musikerinnen mit Songs ihres jüngsten Albums „In Real Time“ auf die Insel (20 Euro, ticketib.com).

Tom Jones, 30.7.

Nach Simple Minds und James Blunt entfesselt die Palma Concert Series nun den Tiger: Die mittlerweile 84-jährige Musiklegende Tom Jones („Sex Bomb“, „It’s Not Unusual“) schickt sich an, das Veranstaltungsgelände Son Fusteret mit ungebrochener Energie und Stimmgewalt zu rocken (ab 70,20 Euro, palmaconcertseries.com).

Weitere Sommerkonzerte (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 30. Juli: Roberto Fonseca (Sons de Nit)

2. August: Youssou N’Dour (Port Adriano)

3. August: Toquinho und Camilla Faustino (Port Adriano Music Festival)

3. August: Salvador Sobral (La Lluna en Vers)

3. August: !!! (CHK CHK CHK) + Elyella (Es Jardí)

6. August: Anastacia (Palma Concert Series)

6. August: Ana Carla Maza (Jazz Sa Pobla)

6. August: Maika Makovski (Sons de Nit)

9. August: Amaral (Es Jardí)

10. August: Alphaville (Port Adriano)

10. August: Melendi (Son Fusteret)

13. August: Irene Reig & The Bop Collective (Jazz Sa Pobla)

15. August: Viva Suecia (Es Jardí)

17. August: La Oreja de Van Gogh (Es Jardí)

20. August: Marta Sánchez (Jazz Sa Pobla)

30. August: Ana Mena (Es Jardí)

