Steven Spielberg bekam erst einen Korb von ihm: Starregisseur Juan Antonio Bayona ("Die Schneegesellschaft") im Gespräch auf Mallorca

Juan Antonio Bayona (49) ist ein guter Erzähler – und das nicht nur mit Bildern und Geschichten auf der großen Leinwand, wie es der spanische Regisseur schon vielfach unter Beweis stellte. Auch bei einer Gesprächsrunde im Aljub des Es Baluard in Palma unterhielt er seine rund 200 Zuhörer – überwiegend Film- und Schauspielstudenten – mit jeder Menge persönlicher und kurioser Anekdoten, Kindheitserinnerungen und Lebensweisheiten.

Der Vortrag fand im Rahmen des Atlàntida Film Fests statt: Hier wurde der Filmemacher, der für den zwölffach Goya-prämierten und oscarnominierten Survival-Thriller „Die Schneegesellschaft“ bekannt ist, am Vorabend mit dem Preis „Masters of Cinema“ geehrt.

Alles begann mit Superman

Der erste Schwank, den Bayona dann beim Talk mit Festivalleiter Jaume Ripoll aus seinem Leben erzählte, geht auf das zarte Alter von vier Jahren zurück: Damals sah er zum ersten Mal „Superman“ und war tief beeindruckt. Er zeichnete eine Sequenz auf Papier und ließ dann mit einer Taschenlampe den Helden auftauchen und verschwinden. „Ich habe gespielt und mir war noch nicht bewusst, dass ich versuchte, Filme zu machen“, sagte er den jungen, angehenden Filmemachern. Sein Rat: Man brauche eigentlich nicht mehr als ein Handy und eine interessante Geschichte, um loszulegen – wobei es wichtig sei, was man erzählt und wie man es erzählt.

Von Jaume Ripoll auf den Wandel in der Filmindustrie durch das Aufkommen von Streaming-Plattformen angesprochen, sagte Bayona: „Ich mache mir darüber keine Sorgen. Ich glaube, dass sich das Modell für Filmvorführungen verändert, um am Ende doch gleich zu bleiben. Eine Erfahrung, die mit der eines Kinobesuchs vergleichbar ist, wurde noch nicht erfunden.“ Er erinnerte daran, dass das Kino seit der Verbreitung des Fernsehens in den 1960er-Jahren immer wieder bedroht war: „Ende der 1970er- Jahre erlebte es ein starkes Comeback, dann kam das Video auf und es gab wieder einen starken Einbruch, aber vor der Pandemie brachen die Kinos erneut Besucherrekorde. Durch die Plattformen erleben wir nun eine turbulente Zeit, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass das Kino wieder gute Zeiten erleben wird, so wie es immer war.“

"Jurassic World" im zweiten Anlauf

Was seinen eigenen Kreativprozess und seine Karriere seit dem 1999 gedrehten Kurzfilm „Mis Vacaciones“ angeht, sagte Bayona, er sei glücklich über seine intuitiv getroffenen Entscheidungen. Er sei der Meinung, dass Intuition eines der wichtigsten Werkzeuge für einen Kreativschaffenden sei. Zudem ist der renommierte Filmemacher sicher: „Man muss lernen, indem man viele Fehler macht.“

Juan Antonio Bayona beim Vortrag im Es Baluard. / Cati Cladera / EFE

Noch eine Weisheit, die der Regisseur von „Das Waisenhaus“ (El orfanato, 2007), „The Impossible“ (Lo imposible, 2012) und „Sieben Minuten nach Mitternacht“ (A Monster Calls, 2016) den Zuhörern mit auf den Weg gibt: „Es ist wichtiger zu wissen, wie man ‚Nein‘ sagt, als zu wissen, wie man ‚Ja‘ sagt.“ Als Anekdote hierfür erzählte Bayona, dass er zunächst ablehnte, als Steven Spielberg ihm anbot, den ersten „Jurassic World“-Film zu drehen. „Beim zweiten Mal sagte ich aber „Ja“, weil ich dachte, dass er mich sonst vielleicht nie mehr anrufen würde“, räumte er ein und löste damit viel Gelächter im Publikum aus.

Naomi Watts zum Lächeln gebracht

Dann sang Bayona noch ein Loblied auf die Teamarbeit, denn: „Eine gute Idee kann von jedem kommen“, betonte der Regisseur. Er versuche stets, das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen. Und dafür müsse man sich darüber im Klaren sein, was man von ihm will. Im Fall der Schauspieler erzählte er dazu eine Anekdote mit Naomi Watts, der Hauptdarstellerin von „The Impossible“: Während der Dreharbeiten zu einer Szene habe er ihr Musik von Radiohead vorgespielt, um sie in einem dramatischen Moment zum Lächeln zu bringen.

Auf ausdrücklichen Wunsch des Publikums empfahl Bayona schließlich noch einen Klassiker, den man gesehen haben sollte: „Der Frauenmörder von Boston“ (The Boston Strangler, 1968) von Richard Fleischer und seine Trilogie über wahre Verbrechen.

