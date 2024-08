Senegals Weltstar Youssou N’Dour singt am Freitag auf Mallorca

Ein denkwürdiges Erlebnis verspricht der Besuch des Port Adriano Music Festival am Freitagabend (2.8.) zu werden. Zu Gast ist dann kein Geringerer als einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Künstler Afrikas: der Sänger und Komponist Youssou N’Dour (64), gemeinsam mit seiner energiegeladenen Band Le Super Étoile De Dakar. Der „Rolling Stone“ bezeichnete N’Dours Tenor als „eine Stimme, die so außergewöhnlich ist, dass die Geschichte Afrikas in ihr eingeschlossen zu sein scheint“.

In seiner jahrzehntelangen Karriere gelang es ihm, traditionelle Griot-Lobgesänge, senegalesische Perkussion und weitere Elemente zu einer musikalischen Synthese zu verbinden und so maßgeblich die heutige Populärmusik des Senegal zu prägen. Ende der 1980er-Jahre wurde N’Dour international bekannt, als er Peter Gabriel auf dessen „This Way Up“-Tournee als Vorband begleitete.

Grammy für das beste Weltmusikalbum

Im Rahmen des Weltmusik-Booms in den 1990er-Jahren konnte er sich auf dem westlichen Musikmarkt etablieren. Sein kommerziell erfolgreichster Song war das 1994 aufgenommene Duett „7 Seconds“ mit der schwedischen Sängerin Neneh Cherry.

Sein Album „Égypte“, in dem N’Dour zu gegenseitigem Verständnis der Religionen aufruft, wurde 2005 mit dem Grammy als bestes Weltmusikalbum ausgezeichnet. Nun gibt es den Sound des westafrikanischen Stars live auf Mallorca zu hören.

Port Adriano Music Festival, Youssou N’Dour & Le Super Étoile De Dakar, 22 Uhr, Carrer Platja, 3, El Toro, Eintritt: ab 42 Euro, Karten und Infos: portadrianomusic.es.