US-Popstar Anastacia sagt ihr Konzert in Palma ab

US-Popstar Anastacia hat ihr Konzert in Palma abgesagt. Die Show hätte am Dienstagabend (6.8.) auf dem Konzertgelände Son Fusteret stattfinden sollen. Wie die Veranstalter in einem Kommuniqué mitteilten, folge die Sängerin damit dem Rat ihres Arztes. Genauere Informationen zum Gesundheitszustand der Sängerin, die in den vergangenen Wochen unter anderem mit Peter Maffay auf Deutschland-Tour gewesen war, gab es nicht.

Als Abschluss der Palma Concert Series geplant

Das Konzert war als krönender Abschluss der in diesem Jahr erstmals stattfindenden Palma Concert Series geplant. Zuvor hatten im Rahmen der Konzertreihe Simple Minds, James Blunt und Tom Jones gespielt.

Das Geld für bereits gekaufte Tickets kann an der Verkaufsstelle zurückgefordert werden, an der die Eintrittskarten erworben wurden. Wer Fragen hat, kann sich unter info@palmaconcertseries.com an den Veranstalter wenden. /pss