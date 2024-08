Im vergangenen Jahr wurde er zum ersten Ausländer, der auf Mallorca zum Bürgermeister gewählt wurde – und ist für seine sympathische Art bekannt. Nun dürfte der Brite Richard Thompson noch einige weitere Fans hinzugewonnen haben. Der Vorsitzende des Gemeinderats von Sant Joan hat am Freitagabend (23.8.) bei den Dorffeierlichkeiten verkleidet als Elvis Presley sein Gesangstalent unter Beweis gestellt.

Bereits zu Beginn des Gesangswettbewerbs unter den Dorfbewohnern war dem Publikum mitgeteilt worden, dass es eine Überraschung geben würde. Während der Veranstaltung tauchte der Bürgermeister dann verkleidet als Elvis Presley (in der späten Phase der Karriere) auf dem Dorfplatz auf. Er kam auf die Bühne und gab "Love Me Tender" zum besten. Danach folgte "Let Me Be Your Teddy Bear". Als Zugabe sang er noch begleitet vom klatschenden Publikum "Blue Suede Shoes".

Seit Jahren im Chor aktiv

Dass der Bürgermeister musikalisch war, dürfte den meisten Dorfbewohnern bekannt gewesen sein. Thompson ist seit Jahren im Chor der Gemeinde in der Inselmitte aktiv. Aber dass auch Elvis in seinem künstlerischen Repertoire vorhanden ist, dürfte einige überrascht haben.

Thompson war im vergangenen Jahr bei den Kommunalwahlen in Sant Joan für die Öko-Partei Més als Spitzenkandidat angetreten und hatte – zu seiner eigenen Überraschung – die meisten Stimmen geholt. Der aus Brighton stammende Brite ist seit 2011 mit einer Frau aus Sant Joan verheiratet und lebt seit 2014 in der Gemeinde. Die Familie wohnt mitten im Ort in einem typischen Dorfhaus.

"Sehe mich nicht als Chef"

In Interviews erklärte Thompson nach der Wahl, dass er sich als santjoaner fühle, also als Einheimischer, obwohl er nicht in dem Dorf aufgewachsen sei. Er wolle sein Amt vor allem im Dialog ausüben. "Ich sehe mich nicht als Chef, der bestimmt, wo es langgeht", erklärte er gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Seine Motivation sei vor allem, die Dinge im Dorf zu verbessern.

Und scheinbar auch für Stimmung bei den Dorffesten zu sorgen. Übrigens: In seiner Rolle als Bürgermeister sah Thompson davon ab, am Wettbewerb teilzunehmen. Sein musikalischer Beitrag lief außer Konkurrenz.