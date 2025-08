Rap-Star Trueno springt beim Es Jardí-Festival in die jubelnde Menge - und wird nicht aufgefangen

Trueno alias Mateo Palacios Corazzina ist einer der erfolgreichsten spanischsprachigen Hip-Hopper der Gegenwart. Auf Instagram folgen ihm fast 9,5 Millionen Menschen und sein Foto zierte im Juni die Titelseite des spanischen Forbes-Magazins, in seiner Ausgabe mit 30 Leitfiguren unter 30 Jahren. Im Rahmen seiner derzeitigen Sommertour durch Spanien stand er am Donnerstagabend (31.7.) auch auf Mallorca auf der Bühne, um sein aktuelles Album El último baile deluxe (2024) mit dem Publikum zu feiern. 5000 Fans, der Großteil zwischen 20 und 30 Jahren, tanzten wild und ausgelassen zu seiner abwechslungsreichen Show.

Trueno behielt trotz sommerlicher Temperaturen den Großteil seiner Show die Kapuze auf dem Kopf / Es Jardí Festival

Hochkarätige Show mit lokalem Freestyle-Battle

Von Beginn an brachte Trueno das Festivalgelände zum Kochen. Die jungen Zuschauer groovten zu den Beats und sangen textsicher jede Zeile seiner Hits mit. Begleitet wurde der Rapper außer von seiner jungen Band auch von seinem Freund und Kollegen KMI420 und dessen Vater Pedro Peligro. Die beiden hatten der Menge eine Stunde vor Showbeginn schon mal eingeheizt. Danach gingen Trueno und sein Publikum 100 Minuten lang gemeinsam unter dem sternenklaren Sommerhimmel von Calvia ab. Eines der vielen Highlights des musikalischen Events war der Freestyle-Battle, den er sich mit dem aus Palma stammenden Rapper Babi Blackbull lieferte. Zum krönenden Abschluss sprang Trueno mit nacktem Oberkörper in die Menge. Die jungen Frauen in der ersten Reihe konnten aber sein Gewicht nicht halten. „Esa actitud me gusta (Mir gefällt eure Einstellung)“, sagte er dennoch, als er verschwitzt zurück auf die Bühne kletterte und von dort Wasserflaschen an die Fans in der ersten Reihe verteilte.

Hip-Hop-Star Trueno bei seinem Konzert in Magaluf / Es Jardí Festival

Mit nur 23 Jahren hat Trueno bereits den Latin Grammy Award 2024 für den besten Rap/Hip-Hop-Song ("Dance Crip") gewonnen und wurde zudem für zahlreiche weitere Preise nominiert, unter anderem bei den MTV Europe Music Awards. Der im Stadtteil La Boca in Buenos Aires (Argentinien) geborene Musiker begann seine Karriere mit 14 Jahren auf Freestyle-Bühnen und hat wohl noch einen erfolgreichen Weg vor sich. Seinen Namen sollte man sich jedenfalls merken.