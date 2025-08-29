Klassik mit Traumkulisse: Die historische Torre de Canyamel wird zur Konzertbühne
Am Sonntag startet die elfte Ausgabe des Festival Internacional de Piano
Die Torre de Canyamel wird vom 31. August bis 4. September zum spektakulären Schauplatz des elften Festival Internacional de Piano unter der künstlerischen Leitung von Óscar Caravaca. Vier Konzerte finden jeweils um 20.30 Uhr in dem alten Wehrturm statt. Den Eröffnungsabend übernimmt der renommierte britische Pianist Murray McLachlan. Er präsentiert sein Programm „Fantasías y aniversarios“, mit Werken von Bach, Satie, Ravel, Busoni und Stevenson.
Von Debussy bis Chopin
Am 1. September folgt ihm die italo-amerikanische Pianistin Giulia Contaldo mit „Mitos, leyendas y relatos“, einem Programm mit Stücken von Debussy, Liszt, Gluck, Szymanowski und Liszt. Am 3. September ist die junge kroatische Pianistin Irena Radić an der Reihe und wird bei „Entre lo tangible y lo soñado“ Werke von Rachmaninow, Debussy, Medtner und Chopin spielen. Den Abschluss des Festivals bildet schließlich der russische Pianist Denis Burstein, der unter dem Titel „Miniaturas líricas: del folk al ensueño“ Werke von Grieg, Rachmaninow, Skrjabin und Medtner darbieten wird.
Die Tickets kosten 30 Euro. Es gibt ein Abo für alle vier Konzerte zum Preis von 95 Euro. Karten und Infos: ticketib.com und eventos.torredecanyamel.com
