Festival Ravel in Pollença: Drei Konzerte auf einer der schönsten Bühnen von Mallorca

Vor genau 150 Jahren wurde er geboren, nun erklingt sein Werk bald in Pollença: Mit Maurice Ravel (1875–1937) haben der Pianist Magí Garcías und der Komponist und Dirigent Bernat Quetglas für ihr kleines, aber feines Klassik-Festival – das übrigens nach wie vor neue Sponsoren sucht, die per Website Kontakt aufnehmen können – erstmals einen Franzosen und zudem einen modernen Komponisten auserkoren.

„Er hatte einen Wunschtraum: die Vernunft und die Intuition zu vereinen. Das war sein Bestreben“, sagt Garcías. „Ravels Musik ist auf klanglicher Ebene anregend, sehr intuitiv und frisch, hat aber auch eine intellektuelle Komponente, die es so zuvor kaum gab.“ Das mache sie mathematisch und durchdacht. „Sie funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Mit einer hochkomplexen, aber perfekten Verzahnung.“

Der mallorquinische Pianist Magí Garcías organisiert das Festival gemeinsam mit Bernat Quetglas. / Veranstalter

Die Faszination dieser zwei Ebenen, einerseits der „klangvoll-sinnlichen, mysteriösen, würzigen, französischen“, wie es der mallorquinische Pianist ausdrückt, und andererseits der rational-verkopften, lässt sich im Rahmen des Festival Ravel bei drei Konzerten erleben. Sie widmen sich jeweils verschiedenen Genres und Aspekten.

Ravels berühmter "Boléro" darf nicht fehlen

Den Auftakt macht am 6. September die sinfonische Musik, mit einem Konzert des mallorquinischen Kammerorchesters unter Leitung von Bernat Quetglas und des auf Mallorca lebenden, ibizenkischen Pianisten Llorenç Prats. Dabei werden vier Werke zu hören sein: die Scheherazade-Ouvertüre, die nicht oft gespielt wird, Ravels berühmter „Boléro“ – wohl eine der bekanntesten Melodien überhaupt –, das Klavierkonzert in G-Dur und schließlich Teile der Suite Nr. 2 aus dem Orchesterwerk „Daphnis et Chloé“.

Der Pianist Llorenç Prats spielt beim Eröffnungskonzert. / Veranstalter

Ursprünglich sei Letzteres als Ballettmusik konzipiert gewesen, erklärt Garcías. „Man sagt, dass es eines der am besten orchestrierten Werke der Musikgeschichte ist. Es ist vollkommen.“ Bei der ungewöhnlichen Fülle an Instrumenten – unter anderem zwei Harfen und eine Celesta, ein Tasteninstrument – sei es auf eine besondere Weise komponiert: Die Instrumente setzten viele kleine, ganz konkrete Akzente, etwa sehr hohe Töne. „Diese Details sind im Prinzip irrelevant, aber sie bilden fundamentale Bestandteile für das Gesamtwerk. Wie viele kleine Schrauben in einem Getriebe.“ Bei Ravel sei die Orchestrierung der Romantik weiterentwickelt und auf eine neue Ebene gehoben worden. „Deshalb beschäftigen sich Studierende so viel damit: Es ist die raffinierteste und überraschendste Instrumentation des 20. Jahrhunderts“, sagt Garcías.

Vergleiche mit Debussy

Beim zweiten Konzert am 13. September wird er selbst Klavier spielen und den Abend gemeinsam mit dem Geiger Luis Maria Suárez bestreiten, der jung, aber bereits spanienweit als Konzertmeister gefragt ist. „Die Besonderheit ist: Wir spielen Ravels wichtigste Werke für Violine und Klavier – seine Violinsonate Nr. 2 in G-Dur und die ikonische Rhapsodie ‚Tzigane‘. Und wir stellen sie in einen kontrastreichen Dialog mit einer Sonate von Claude Debussy – dessen einziger für Violine und Klavier“, so Garcías. Das Publikum könne einen direkten Vergleich zwischen diesen zu ähnlicher Zeit entstandenen Werken ziehen.

Der Violinist Luis Maria Suárez. / Veranstalter

„Ravel und Debussy haben gemein, dass man sie beide als Referenzen für den Impressionismus in der Musik bezeichnet. Doch obwohl sie zu den Hauptvertretern zählen, sind die beiden absolut verschieden“, sagt Garcías. „Aber beide sind exquisit!“ Ravel sei berechnender, Debussys Musik erscheine freier und organischer, „in gewisser Weise fast rustikaler“. Garcías sucht weitere plastische Vergleiche: Der eine mache Millimeterarbeit, der andere male mit einem etwas dickeren Pinsel. Oder – ein Vorschlag der MZ – einer ist ein Rohdiamant, der andere geschliffener.

Ravels Einfluss auf den Jazz

Nach der Kammermusik widmet sich das Abschlusskonzert am 20. September Ravels Einfluss auf den Jazz. „Nicht mal ich weiß, was dabei passieren wird“, sagt der Veranstalter. Das Risiko halte sich aber in Grenzen: „Wir vertrauen dem Pianisten Toni Vaquer – ein Genie –, hundertprozentig und haben ihm einen Freifahrtschein gegeben. Er wird die Bühne betreten und uns ausgehend von Ravel eine Nacht voll unvorhersehbarer Musik bescheren.“ Ob der so akribische Ravel daran seine Freude gehabt hätte? Für die Besucher im Innenhof des Claustre de Sant Domingo wird es jedenfalls sicher ein Hörgenuss.

Der Jazzpianist Toni Vaquer. / Veranstalter

Festival Ravel: 6.–20. September, je 20 Uhr, Claustre de Sant Domingo, Pollença. Eintritt: 10–30 Euro, Karten, Infos und Kontakt für Sponsoren: festivalravel2025.com

