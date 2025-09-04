Das Jazz Voyeur Festival wird "volljährig" – und feiert mit hochkarätigen Konzerten

Ein wenig holterdiepolter kam vor einigen Tagen die Ankündigung ins Haus geflattert: Das Jazz Voyeur Festival, das gewöhnlich erst etwas später im Herbst startet, beglückt uns in diesem Jahr bereits am 5. September mit dem ersten Konzert – also praktisch noch im ausklingenden Sommer.

„Das machen wir sonst nie, weil im Sommer ja so viele Veranstaltungen sind und wir selbst erst gerade mit dem Port Adriano Music Festival durch sind“, sagt der Festivalleiter Roberto Menéndez im Gespräch mit der MZ. Doch ihm bot sich eine einmalige Gelegenheit, zu der er nicht Nein sagen konnte: Escalandrum, eine erstklassige Band, die sich der Fusion von Jazz und Tango widmet, spielt am 6. September auf Ibiza. Das lässt sich natürlich perfekt mit einem Auftritt auf der Nachbarinsel Mallorca verbinden – sehr zur Zufriedenheit von Menéndez.

Im Geist von Astor Piazzolla

Die Formation, deren Name mallorquinische Ohren wohl an das hiesige Schmorgericht escaldums erinnert, aber in Wahrheit eine Kombination aus einer argentinischen Haiart (escalandrún) und dem englischen „drum“ ist, wurde 1999 von Daniel „Pipi“ Piazzolla gegründet – dem Enkel von Astor Piazzolla. „Wir sind seit vielen Jahren befreundet, und ich habe ihre Entwicklung beobachtet. Für mich sind sie die beste Band, die es geschafft hat, Piazzollas Musik auf den Jazz zu übertragen“, sagt Roberto Menéndez, der selbst Argentinier ist. „Ganz ohne Bandoneon, mit Saxofon, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.“

Hält das Erbe von Piazzolla hoch: die Gruppe Escalandrum. / Veranstalter

Um die Synergien noch besser zu nutzen, gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Tonstudio Red Carpet Productions in Lloret: Dort wird Escalandrum während des Inselaufenthalts ein neues Album aufnehmen. „Es ist das erste Mal, dass wir als Festival Mitproduzent sind“, sagt Menéndez stolz. Das Konzert findet derweil im Conservatori Superior de Música de les Illes Balears in Palma statt.

Fred Hersch im Es Baluard

Dann gibt es erst einmal eine Pause, bis es am 1 1. Oktober fulminant weitergeht: Der renommierte US-amerikanische Jazzpianist Fred Hersch beehrt zum ersten Mal die Insel, und das mit einem intimen Konzert im alten Wasserspeicher (Aljub) des Es Baluard – einem Raum mit wunderbarer Akustik, wie der Festivalleiter betont.

Zum ersten Mal auf Mallorca: der Jazzpianist Fred Hersch. / Roberto Cifarelli

Hersch ist vielfach preisgekrönt und war 15 Mal für einen Grammy nominiert. Als einer von wenigen homosexuellen Jazzmusikern, die sich geoutet haben, setzt er sich nach eigener HIV-Diagnose in vielen Projekten für Aidskranke ein. „Er hat schwierige Jahre durchgestanden und ist daraus als Top-Pianist hervorgegangen, der Gefühl und Seele in seine Musik legt“, so Menéndez.

"Leo & Leo" im Teatre Principal

Gefühlvoll wird mit Sicherheit auch das Konzert am 20. November im Teatre Principal, denn das Projekt „Leo & Leo“ entspringt einer 15-jährigen Freundschaft: Die bekannte spanische Schauspielerin und Sängerin Leonor Watling und der US-amerikanische Musiker Leo Sidran bündeln ihre Kräfte, um „Jazz in Reinform“ zu spielen. Zum Repertoire gehören frische Arrangementes von Leo Sidrans Stücken sowie zwei neue Kompositionen. Der Auftritt in Palma wird das erste Mal sein, dass man die beiden als Duo live erleben kann.

Sanfter Gitarrenriese: Bill Frisell

Am 23. November geht es direkt mit einem Highlight im Konservatorium weiter: Exklusiv und erstmals auf den Balearen wird der innovative, vielseitige US-amerikanische Gitarrist Bill Frisell mit seinem Trio – Thomas Morgan (Bass) und Rudy Royston (Schlagzeug) – spielen. „Frisell gehört zu den fünf Großen des Jazz in Sachen Gitarre“, sagt Roberto Menéndez. Nicht umsonst trägt er den Beinamen „Gentle Guitar Giant“ (sanfter Gitarrenriese).

Gitarren-Gigant: Bill Frisell mit seinem Trio. / Matthew Septimus

Einen Musiker dieses Kalibers nach Mallorca zu holen, ist kostspielig und nicht ohne Risiken, gesteht der Festivalleiter ein. „So jemand tritt normalerweise nur in Madrid, Barcelona oder Valencia auf, wo es einen größeren Markt gibt.“ Doch nach Jahren sei es ihm nun endlich gelungen, Frisell auf die Insel zu locken.

Tony Ann und Gospel im Trui Teatre

Die letzten beiden Konzerte finden im Trui Teatre statt. Am 4. Dezember ist dort der virtuose kanadische Komponist und Pianist Tony Ann zu Gast, der neoklassische Musik mit anderen Stilrichtungen verbindet und Millionen von Followern bei Instagram hat. „Überall in Spanien hat er in ausverkauften Sälen gespielt“, so Menéndez.

Der kanadi sche Pianist Tony Ann. / Veranstalter

Das Gospelkonzert am 14. Dezember ist dann eine feste Größe beim Jazz Voyeur Festival. „In Palma gibt es eine riesige Gospel-Fangemeinde“, sagt Menéndez. Diesmal macht der Chicago Mass Choir auf der Insel Station. Unterstützung , um das Publikum in Weihnachtsstimmung zu bringen, bekommt er von den Palma Gospel Singers.

Generell stellt das Festival seinen Headlinern gern Künstler von den Balearen an die Seite: Bei Fred Hersch spielt zuvor der Gitarrist Damià Timoner, und der niederländische Blues-Gitarrist Hans Theessink heizt den Zuhörern von Bill Frisell ein.

18. Jazz Voyeur Festival: 5. September bis 14. Dezember, verschiedene Schauplätze in Palma, Eintritt: ab 20 Euro (je nach Konzert), Karten und Infos zum Programm unter: jazzvoyeurfestival.es

