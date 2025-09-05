Großevent "Patrona" in Palma: Alles, was Sie zum Fest für die Stadtheilige wissen müssen

Die Feierlichkeiten der Schutzpatronin von Palma, der Mare de Déu de la Salut, stehen auf Mallorca in den Startlöchern: Vom 5. bis 8. September fahren die Stadtverwaltung und der Konzertveranstalter Mallorca Live Music ein Großereignis auf, um die lokalen Traditionen und Feste wiederzubeleben und ihnen ein Upgrade zu verpassen. Das Rathaus will auch die Rolle der Stadtheiligen als zentrale Figur stärken und das Fest als eines der großen Sommerereignisse etablieren.

Bei der ersten Ausgabe des Events "Patrona" sind der Parc de la Mar und Sa Feixina die Hauptveranstaltungsorte. Die Feierlichkeiten kosten die Stadt in diesem Jahr 332.000 Euro, für Besucher ist der Eintritt frei. Die Meerespromenade Avinguda Adolfo Suárez wird in beide Richtungen gesperrt, damit die Besucher die Fahrbahnen in eine Tanzfläche verwandeln können.

Für Freitag und Samstag sind bis zu acht Konzerte mit bekannten lokalen und internationalen Künstlern geplant. Dank der Beteiligung von Mallorca Live an der Organisation ist es gelungen, namhafte Stars für einen Riesen-Rave zu gewinnen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um die große Sause.

Wer tritt bei den Konzerten auf – und wann?

Am Freitag, den 5. September, werden in Sa Feixina Jaume Colombás, ein angesagter DJ auf der Insel, SP1DER, Exóticas DJs und Álex Díaz von 20–2 Uhr für die musikalische Unterhaltung auf der Bühne sorgen.

Am Samstag, den 6. September, werden beim großen Konzert im Parc de la Mar internationale Gäste die Nacht mit Rhythmus füllen. Es treten BLOND:ISH, WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), Bibi Smalls und Lourdes Lourdes auf. BLOND:ISH, die das Electro-Event abschließt (23–0.30 Uhr), ist eine kanadische DJ, Produzentin und Label-Chefin. Sie ist in der elektronischen Szene international bekannt und engagiert sich über die Stiftung "Bye Bye Plastic" für den Umweltschutz. Sie hat an weltweit renommierten Festivals und Veranstaltungen wie dem Burning Man und Coachella teilgenommen. Zudem hat sie mit Abracadabra ihre eigene Partyreihe im Pacha auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza und betreibt auch das gleichnamige Plattenlabel.

Ebenfalls auf dem Programm steht WhoMadeWho (Hybrid DJ Set, 21–23 Uhr), eine dänische Band, die von Tomas Barfod und Jeppe Kjellberg gegründet wurde. Sie hat über ein Jahrzehnt Erfahrung bei Festivals wie Sónar, Burning Man und Coachella gesammelt. Im Vorprogramm stehen Lourdes Lourdes (18.30–19.45 Uhr), eine multidisziplinäre Künstlerin aus Córdoba (Argentinien), die Musik, visuelle Kunst und Performance kombiniert, sowie Aina Bibiloni (bekannt als Bibi Smalls, 19.45–21 Uhr), die die lokale Szene mit einer musikalischen Mischung aus Melodic House, Tech House und Disco repräsentiert, auf der Bühne.

Vor Ort gibt es Bars und Food Trucks. Während der Veranstaltung ist der Zutritt mit Glasflaschen nicht gestattet. Das Rathaus organisiert außerdem einen speziellen Sicherheits- und Reinigungsplan, der für die Größe des Konzerts angemessent ist.

Das restliche Programm der Patrona

Auch abseits des Riesen-Rave werden diese Tage mit Musik, Kultur, Tradition und Aktivitäten für alle Altersgruppen gefüllt sein und Anwohner wie Besucher an verschiedenen symbolträchtigen Orten der Stadt zusammenbringen.

Am Samstag, den 6. September, wird von 10.30–13 Uhr auf dem Sportplatz der Plaça dels Patins ein Kinderfest gefeiert. Das Programm umfasst zwei Workshops zum Kinderschminken, zwei zum Modellieren von Luftballons, zwei für Masken sowie eine Kindermusikaufführung mit zwei 30-minütigen Vorstellungen.

Am Sonntag, den 7. September, findet um 18.30 Uhr ein Bürgertreffen auf der Plaça dels Patins statt. Eine Stunde später, um 19 Uhr, wird das traditionelle Blumenopfer an die Basilika von Sant Miquel abgehalten, die von der "Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma" organisiert wird.

Schließlich findet am Montag, den 8. September, um 19 Uhr in der Basilika von Sant Miquel die feierliche Messe der Mare de Déu de la Salut statt, die von Bischof Sebastià Taltavull geleitet wird.

Das Volksfest in Blanquerna

Parallel zu den offiziellen Feierlichkeiten wird sich am Samstag ab 14 Uhr der Carrer Blanquerna in Palma in eine Partyzone verwandeln: Es ist das erste Volksfest, das von den Bruderschaften, den Confraries de Blanquerna, organisiert wird. Die Besucher sind zu dem Anlass aufgefordert, sich mit Blumenmotiven zu kleiden. Von 11–13.00 Uhr findet vorab ein Familienfest auf der Plaça de Santa Pagesa statt.

Zur Party wird die Straße dann mit Musik in verschiedenen Stilrichtungen beschallt werden und ein Repertoire aus Pop- und Tanzmusik für alle Altersgruppen bieten. An der Ecke zu den Avenidas ist die Bühne aufgebaut. Um 14 Uhr beginnt das Programm mit dem Auftritt von DJ Aparicio, gefolgt von Lady DJ um 16 Uhr und DJ Kytos um 18 Uhr. Um 20 Uhr gibt es eine Pause, in der María Barceló die Ansprache an die Mare de Déu verliest.

Eine halbe Stunde später, um 20.30 Uhr, spielt das Orchester Marítim live bis 22.30 Uhr, bevor die Grup Tres Piezas den Abend abrundet. Es wird außerdem andere Aktivitäten wie Tanzshows, Märkte und Open-Air-Kino geben, sowie Bars, die das Feiervolk den ganzen Tag lang mit Getänken und einer Auswahl an Tapas und verschiedenen Llonguets zu günstigen Preisen versorgen.

Verkehrsbehinderungen und Umleitungen der EMT

Ab diesem Freitag (5. September), zwischen 23–0.30 Uhr des folgenden Tages, wird die Avenida Adolfo Suárez in Richtung Porto Pi gesperrt, um die Vorbereitungen und Arbeiten für das Event durchzuführen. Am Samstag, den 6. September, wird die Avenida Adolfo Suárez zwischen 00.30–2 Uhr in Richtung Flughafen gesperrt. Am Tag des Konzerts bleibt die Promenade ab 12 Uhr bis 4 Uhr morgens am Sonntag in beide Richtungen gesperrt, sowohl in Richtung Porto Pi als auch zum Flughafen.

Was die Parkhäuser betrifft, so wird der Parc de la Mar am Freitag zwischen 23 und 00.30 Uhr und am Samstag zwischen 12 und 4 Uhr des Folgetages die Ausfahrt zur Autobahn sperren.

Darüber hinaus wird die Linie 25 der EMT von Samstagmittag um 12 Uhr bis Sonntagmorgen um 4 Uhr umgeleitet. Aufgrund der Sperrung der Avenida Adolfo Suárez in Richtung Porto Pi wird die Linie über eine alternative Route fahren, die Porta des Camp, Avenidas und die Plaça de la Reina umfasst. Während dieser Zeit wird die Haltestelle 1982 (Parc de la Mar – Catedral) nicht angesteuert.

Das Rathaus empfiehlt Bürgern und Besuchern, die Fahrt mit Privatfahrzeugen auf dem Paseo Marítimo zu vermeiden und rät denjenigen, die das Konzert besuchen möchten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Am Parc de la Mar fanden schon mehrere große Musikevents statt, hier die Flexas-Feier. / B. Ramon

Eine Feier nicht ohne Kontroverse

Erst an diesem Donnerstag (4.9.) hat Més per Palma die PP dafür kritisiert, die Feste der Mare de Déu de la Salut in ein "Geschenk an ein privates Unternehmen" umzuwandeln, insbesondere an den Veranstalter des Konzerts am Samstag im Parc de la Mar, Mallorca Live. Die linke Ökopartei prangert an, dass das Unternehmen als Hauptorganisator der Konzerte auftritt und "sogar" alkoholishce Drinks "mit dem Logo" des Rathauses verkauft. Die Stadtverwaltung dürfe kein Statisten für ein privates Geschäft sein und müsse den öffentlichen Charakter des Patronatfestes verteidigen.

Auch die Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma (Verband der Nachbarschaftsvereine von Palma) hat sich – wenn auch nicht ganz so vehement – öffentlich von den Feierlichkeiten distanziert und die "Verschwendung" öffentlicher Mittel kritisiert. /bro