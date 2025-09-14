"Er macht, was wir Babyboomer alle gerne machen würden": Udo-Lindenberg-Biograf im Interview

Nach Triumphen und Abstürzen hat Rockikone Udo Lindenberg (79) in späten Jahren ein Comeback hingelegt. Für den preisgekrönten Journalisten Thomas Hüetlin (64) war das 2018 Grund genug, ihm die Biografie „Udo“ zu widmen (Kiepenheuer & Witsch, 352 S., Taschenbuch: 14 Euro). Ein Gespräch im Vorfeld zu seiner „Swingung“ – wie Udo Lindenberg es nennen würde: einer höchst unterhaltsamen Lesung mit musikalischer Note in Can Gats.

Wie ist dieses Buch in Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg entstanden, der Erinnerungen und auch Illustrationen beigesteuert hat?

Wir haben eine Buchidee entwickelt und eine Woche mit langen Interviews verbracht. Dann habe ich noch mit vielen Weggefährten und Zeitzeugen gesprochen. Udo sagte mir, ich dürfe nicht „ich“ schreiben. Denn Marlene Dietrich hatte ihm einmal gesagt: Das Mysterium des Künstlers wird zerstört, wenn man sich zu eindeutig bekennt. Deswegen saß Udo auch nie bei „Wetten, dass . .?“ auf dem Sofa und gibt keine Fernsehinterviews. Er möchte sich nicht auf eine sehr greifbare Person reduzieren lassen, will hinter diesem Hut und dieser Brille immer ein bisschen geheimnisvoll bleiben. Dann habe ich mit dem „Du“ gespielt und den Leser so wie in einem Song angesprochen, um eine gewisse Nähe zu haben. Das kam gut an.

"Udo liebt das Buch"

Was hat Udo denn zum Endergebnis gesagt?

Ich war natürlich tierisch nervös, habe das Buch genommen und bin zu ihm ins Hotel Atlantic gefahren. Zwei Tage und zwei Nächte lang habe ich es ihm vorgelesen. Irgendwann habe ich ihn gar nicht mehr gesehen, weil es dunkel wurde. Jemand klingelte, und Udo sagte (imitiert Udos Stimme): „Du kannst jetzt hier nicht rein, Thomas liest gerade vor. Es ist absolut hinreißend!“ Mir wird jetzt noch warm ums Herz, wenn ich das erzähle. Am zweiten Abend schaute ich so hin, und da lag Udo am Teppichboden, grinste beseelt und döste. Wie mit einem Wiegenlied in den Schlaf gesungen … Udo liebt das Buch und sagte: „Thomas Hüetlin hat mein Leben aufgeschrieben wie einen langen Song von mir. Meine definitive Biografie. Mein Ding.“ Daher wird es auch unter seinem Namen verkauft. Udo hat auch nach dem Erscheinen gut kooperiert und alles gegeben. Er brauste durchs Land und hatte seinen Porsche voller Bücher. Wenn er jemanden gesehen hat, sprang er raus, drückte ihm Bücher in die Hand und sagte (wieder mit Udos Stimme ): „Musst du alles lesen! Das ist mein Leben! Genau so!“ (lacht).

Welche Rolle haben Udo Lindenberg und seine Musik in Ihrem eigenen Leben gespielt?

Ich bin in den 60er-Jahren in München aufgewachsen. Da gab es das American Forces Network, das amerikanische Soldaten-Radio. Es hat rund um die Uhr Rock ’n’ Roll gespielt – das fanden wir toll, es war aber alles auf Englisch. Dann kam Anfang der 70er-Jahre jemand, der hat auf einmal Rock ’n’ Roll auf Deutsch gesungen. Er hat das, was vorher die Polizisten- und Nazi-Sprache war und eine harte, diziplinarische Aura hatte, rund, lustig und warm gemacht. Dafür haben wir Udo sehr geliebt.

Journalist und Buchautor: Thomas Hüetlin. / Joachim Gern

"Jetzt ist er größer als je zuvor"

Dann kam eine schwierige Zeit: die 90er-Jahre …

Das war eine Phase, in der er schreckliche Musik machte. Da sollte ich ihn einmal für den „Spiegel“ im Hotel Atlantic interviewen. Udo war völlig betrunken und lallte nur. Ich bin dann zurück gefahren und sagte: Über einen, der am Boden liegt, schreibe ich nicht. Der hat mir etwas bedeutet, da möchte ich ihn nicht in diesem Zustand niedermachen. Dann war ich lange in Amerika und England, und als ich zurückkam, hörte ich eine Platte, die hieß „Stark wie Zwei“. Und die hat mich umgehauen. Das war wirklich der Udo von früher, der sich mit über 60 Jahren noch mal aufgemacht hatte, mit ganz jungen Musikern, mit einem sparsamen Sound und guten Songs wieder an den Start zu gehen. Jetzt ist er größer als je zuvor. Dass jemand sich im Rentenalter am eigenen Schopf aus dem Sumpf des Niedergangs, des Suffs, der miesen Platten und der völligen Gleichgültigkeit gegen sein eigenes Schicksal zieht – das hat mich wahnsinnig beeindruckt.

Den Einstieg bildet ein absoluter Tiefpunkt: die Nachricht vom Tod seines Bruders Erich.

Biografien, die damit anfangen, dass einer geboren wird und zur Schule geht, finde ich langweilig. Beim Udo hatte ich das Gefühl, dass der Tod seines Bruders der Wake-up-Call für dieses riesige Comeback war. Denn das hat ihn wirklich geschockt, und er merkte: Wenn ich so weitersaufe und mein Talent verhunze, dann bin ich auch bald tot. Es war die traurige Ouvertüre für diesen zweiten Akt von Udo. Und der wurde größer als sein erster. Die Leute merken: Er ist ehrlich, authentisch und macht, was wir Babyboomer alle gerne machen würden – nämlich noch einmal richtig Gas geben.

„Swingung“ in Can Gats: Thomas Hüetlin, "Udo", 21. September, 12 Uhr (Zusatztermin), Can Gats, Carrer de Sant Pere, 4, Llucmajor, Eintritt (inkl. Sektempfang, Menü und Weine): 45 Euro, Infos und Karten: can-gats.com

Abonnieren, um zu lesen