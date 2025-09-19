Daheim ist es doch am schönsten: Diese hochkarätigen Stücke gibt es beim Bühnenkunstfestival Ciclop in Sineu zu sehen

Ein Jubiläum könnte man mit viel Trara und Extravaganzen begehen. Doch die Macher des Ciclop-Festivals in Sineu haben sich stattdessen für eine Rückbesinnung auf die Wurzeln entschieden: „Im Gegensatz zu den Vorjahren haben wir diesmal kein Gastland, sondern konzentrieren uns auf die vielen facettenreichen lokalen Talente“, sagt Neus Ribas vom Organisationsteam der MZ. Fast das ganze Programm wird von balearischen Kompanien bestritten, nur zwei Gäste sind aus Katalonien.

„Ceci n’est pas une poupée“ von La Lioparda Teatre. / Diego Boehme

Doch auch wenn einige Ensembles den hiesigen Freunden der Bühnenkünste bereits bekannt sein dürften, wird viel Neues und Überraschendes geboten werden. „Wir feiern die Weltpremiere des neuen, immersiven Theaterstücks von Hermanas Picohueso – und wissen selbst noch nicht viel darüber“, so Ribas. Klar sei nur, dass es bei „Skai is ful“ (20.9., 1 1, 17 und 19.30 Uhr) thematisch um den Himmel geht. Da die Anzahl der Zuschauer streng begrenzt ist, bietet die für ihre Experimentierfreude bekannte Truppe drei Durchgänge an.

Auch die beiden Straßenzirkus-Spektakel „Conhort“ von dem halb katalanischen, halb balearischem Duo Hotel Iocandi (19.9., 18 Uhr) sowie „Domte“ (20.9., 12 Uhr) der katalanischen Kompanie Nacho Flores sind brandneu. Beide Programme hatten erst in der vergangenen Woche Uraufführung: „Bei ‚Domte‘ gibt es einen interaktiven Part mit den Zuschauern – die Bühnenstruktur entsteht direkt vor ihren Augen. Am Ende ähnelt sie ein wenig einem Minotaurus“, verrät Ribas. Besonders hervorheben möchte die Organisatorin das musikalisch-artistische „Cabaret Purpurina“ (20.9., 21.30 Uhr) – eine Hommage mehrerer Künstlerinnen an die 2024 mit nur 39 Jahren verstorbene Zirkuskünstlerin Gràcia Moragues. Noch mehr geballte weibliche Kreativität ist beim Konzert der Frauenband Pitxorines (19.9., 22 Uhr) zu spüren, die traditioneller mallorquinischer Musik einen frischen Twist gibt.

Experimentelle Stücke

Bei einigen Programmpunkten geht es experimentell zu: Sowohl das Stück „Morí de gust“ von Oda als cinc (19.9., 17 Uhr), das von Beziehungen und Verbindungen handelt, als auch „Solo vine a ver el jardín“ (19.9., 19 Uhr) des Col·lectiu Carns Soltes laufen unter „work in progress“. Letzteres sei ein „installatives“ Stück, sagt Ribas: „Hier gibt es nicht den klassischen Raum, in dem das Publikum sitzt und zusieht. Es kann sich nähern und aus verschiedenen Winkeln beobachten, was geschieht.“

Aktive Teilnahme ist auch beim Wander-Spektakel „Caminar“ des mexikanisch-mallorquinischen Duos mit dem schönen Namen Las Lechugas erforderlich: Es passt sich jeweils dem Ort an, an dem es aufgeführt wird, und ist somit immer einzigartig. „Die beiden interviewen vorab Menschen in Sineu und entwickeln dann daraus ihren anderthalbstündigen Rundgang“, erklärt Ribas. Startpunkt ist die Plaça dels Reis de Mallorca (20.9., 18.15 Uhr).

Zeitgenössischer Tanz von Inés Sarmiento. / Macià Puiggros Noguera

Zurücklehnen und genießen

Eher zurücklehnen kann man sich bei „Ceci n’est pas une poupée“ von La Lioparda Teatre (19.9., 20 Uhr), einem Mix aus Tanztheater, Objekttheater und Klangkunst, das von den Körpern von Transpersonen handelt. Catalina Carrasco mit ihrer Kompanie Baal präsentiert indes den ersten Teil einer Trilogie, die zeitgenössischen Tanz und Technologie verbindet und um den Mythos der Sibylle kreist (20.9., 13 Uhr). Tanz mit Videoprojektionen von Inés Sarmiento gibt es dann bei „Hereva“ (20.9., 20.15 Uhr) zu sehen: Die ibizenkische Produktion reflektiert unter anderem die Beziehung zwischen Mutter und Tochter.

Buchstäbliche Dauerbrenner sind die Dimonis de sa Cova des Fossar (20.9., 23 Uhr), die sich stets etwas Neues einfallen lassen, um den Besuchern des Festivals einzuheizen. Eine weitere Konstante: die „Nit canalla“, bei der Jugendliche in der Nacht auf Sonntag (21.9.) mit Profis ein Bühnenprojekt entwickeln und dann direkt um 12.30 Uhr im Kreativraum C.I.N.E. aufführen werden. Zuvor steht noch um 1 1 Uhr die familientaugliche Clown-Show „Utopia“ von Clownómadas auf dem Programm – ohne Worte, aber mit vielen Seifenblasen und einer fantasievollen Geschichte.

