"Sehr bescheiden angefangen": Das Klassik-Festival in Port de Sóller feiert 20-Jähriges

Jos Kuiper klingt energiegeladen am Telefon. Der 76-jährige Niederländer, der perfekt Deutsch spricht, stellt in diesem Jahr zum 20. Mal das kleine, aber feine Klassikfestival in Port de Sóller auf die Beine. Los geht es am 4. Oktober mit dem Konzert des Klavier-Quintetts des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (alle Termine unter festivalportdesoller.com). Wenn das Jubiläum mal kein Anlass für ein Gespräch mit der MZ ist!

Hätten Sie 2005 gedacht, dass Ihr Festival 20 Jahre später noch immer existiert?

Nein! Wir haben ja sehr bescheiden angefangen. Das Festival war eine Idee von Alexander Malter, einem russischen Pianisten, und mir. Ich war damals Hotelier und führte das Hotel Los Geranios in Port de Sóller. Alexander Malter kam zu mir regelmäßig als Gast. Daraus ist dann eine Freundschaft entstanden.

Wie führte diese Freundschaft zum Festival?

2005 wurde das Museu del Mar in Port de Sóller eröffnet. Da wurden die Hoteliers eingeladen, und weil ich mich am ehesten für Kultur interessierte, ging ich hin. Als ich den Raum gesehen habe, habe ich sofort Alexander Malter angerufen und gesagt: Hier veranstalten wir das Festival. Das war im Mai, und im Oktober haben wir ganz klein mit Orchestermitgliedern der Balearen und Studenten von Malter die erste Ausgabe auf die Beine gestellt. Der Anfang war geschafft, die schwierige Aufgabe war dann weiterzumachen. Aber da konnten wir uns zum Glück auf die Kontakte von Alexander Malter verlassen. Er war in den 1990er-Jahren nach Berlin geflüchtet, nachdem er sich für ein Konzert in den Westen hatte einladen lassen. Sonst wäre er gar nicht aus der Sowjetunion herausgekommen. Er blieb dann in Berlin und gewann durch zahlreiche Auftritte nach und nach viele Freunde dort.

Organisiert seit 20 Jahren das Festival: Jos Kuiper. / privat

"Inzwischen eine gute Mischung"

Diese Kontakte sind überlebenswichtig in der Klassikszene – und Sie als Hotelier konnten wahrscheinlich damit nicht aufwarten?

Klar, ich konnte mein Netzwerk erst mit der Gründung des Festivals aufbauen. Ich habe in den Niederlanden angefangen und mir dort Freundschaften zu Musikern aufgebaut, die mich inzwischen anrufen und fragen, ob sie wieder zum Festival kommen können. Das war am Anfang viel Arbeit, aber ich habe viele Leute kennengelernt. Inzwischen haben wir eine gute Mischung aus Musikern aus den Niederlanden, Deutschland, aber auch von den Wiener Philharmonikern und dem London Philharmonic Orchestra.

Wie kam es zur Klassikbegeisterung bei Ihnen?

Ich lebe zwar schon seit 50 Jahren auf Mallorca, aber ich komme aus einer sehr musikalischen Familie in den Niederlanden. Mein Bruder, mein Vater, mein Onkel und ich waren Mitglieder in einem großen Musikverein in Groningen. Ich bin dann als Reiseleiter von Neckermann nach Port de Sóller gekommen, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Die Liebe zur klassischen Musik ist durch sie noch einmal größer geworden. Sie war eine begeisterte Anhängerin dieser Musik. Das hat mich stark beeinflusst.

"Wunderschöne höchstmoderne Werke"

Bei dieser Ausgabe gibt es ein ganz besonderes Konzert. Was hat es damit auf sich?

Zum zweiten Konzert beim Festival tritt das Oyster Duo auf. Das sind die ukrainische Pianistin Anna Fedorova und der US-amerikanische Kontrabassist Nicholas Schwartz. Dieser ist Mitglied im Concertgebouw-Orchester in Amsterdam und war im vergangenen Jahr schon in Port de Sóller dabei. Und er sagte zu mir: Wissen Sie, dass Anna Fedorova meine Frau ist? Das ist eine hervorragende Pianistin. Sie hat mit einer Rachmaninow-Aufnahme 40 Millionen Aufrufe geschafft. Beim Festival spielt sie Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. Den letzten Satz „Das große Tor von Kiew“ wird sie mit viel Dramatik darbieten, schließlich ist sie Ukrainerin und hat ihre Eltern nach dem russischen Angriff nach Amsterdam geholt. Im zweiten Teil spielt sie mit ihrem Mann Werke ihres Vaters Boris Fedorov, der beim Konzert dabei sein wird. Das sind wunderschöne höchstmoderne Werke.

Wie viele Jahre wollen Sie das Festival noch weitermachen?

Ich sage schon seit Jahren, es ist mein letztes Festival. Es hängt auch ein bisschen von Alexander Malter ab, der ist 78. Ich bin jetzt 76. Aber ein paar Jahre will ich schon noch weitermachen. Vielleicht schaffen wir es bis zur 25. Ausgabe. Anfragen von Musikern für das nächste Jahr haben wir schon. Und die kommen nicht in erster Linie wegen des Geldes, sie verdienen in ihren Orchestern gut.

