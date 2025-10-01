Literaturstar Siri Hustvedt und die Autorin von "Bridget Jones" kommen nach Magaluf

So ziemlich jedes große Festival hat einmal ganz klein angefangen. Das deutsche Metal-Mekka Wacken etwa, das heute rund 85.000 Besucher anlockt, begann einst mit 800 Musikfreunden und sechs lokalen Bands in einer Kiesgrube. Auch wenn Metal und Literatur nicht ganz dasselbe sind: Das unkonventionelle, spaßbetonte FLEM (Festival Literatura Expandida a Magaluf) mausert sich immer mehr zu einem Event, das Eindruck macht. Wer hätte bei der ersten Ausgabe 2021 gedacht, dass eine hochkarätige Schriftstellerin wie die US-Amerikanerin Siri Hustvedt nun die Insel mit ihrem Besuch beim FLEM beehren würde, noch dazu als einzige Station in Spanien?

Und damit nicht genug: Ein Programm wie das diesjährige und bislang internationalste hätte sich Miquel Ferrer von der Buchhandlung Rata Corner und Co-Direktor des Festivals „weder vor fünf Jahren noch vor einem Jahr vorstellen können“, wie er bei der endgültigen, offiziellen Vorstellung betonte. Wobei die Organisatoren inzwischen Meister darin sind, das Line-up poc a poc, wie die Mallorquiner sagen, zu enthüllen. Das ist Spannungsaufbau wie in einem guten Buch. Erst seit Kurzem online sind die genauen Uhrzeiten der kostenlosen Events, für die man sich besser schnell anmelden sollte.

Hustvedt als Hauptattraktion

Die „Hauptattraktion“ ist dabei zweifellos Hustvedt, die 2019 mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis für Literatur ausgezeichnet wurde. Die renommierte Autorin von Romanen wie „Die Verzauberung der Lily Dahl“ (1997), „Was ich liebte“ (2003) und „Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven“ (2010), die in über 30 Sprachen übersetzt wurden, wird am Freitag (3. Oktober), um 19 Uhr von der Künstlerin Paula Bonet interviewt. Im Anschluss signiert die auch als Ehefrau des im vergangenen Jahr verstorbenen Schriftstellers Paul Auster bekannte Kulturgröße natürlich auch noch Bücher.

Weitere prominente Gäste sind die britische Autorin und Journalistin Helen Fielding (4. Oktober, 13 Uhr), Schöpferin der in mehr als 40 Sprachen übersetzten und erfolgreich verfilmten „Bridget Jones“-Bände, und die US-amerikanische Schriftstellerin Rita Bullwinkel (4. Oktober, 1 1 Uhr). Mit ihrem Debütroman „Headshot“ war sie für den Pulitzer-Preis 2025 nominiert. Das Buch gehörte 2024 zu den Favoriten von Barack Obama und wurde von der New York Times und dem Guardian als eines der besten des Jahres gepriesen. Passend zum FLEM-Auftritt ist just auch die spanische Übersetzung erschienen („Golpe de luz“).

Beim FLEM finden etliche Talks mit Autorinnen und Autoren statt. / M. A. Cañellas

Weitere internationale Namen im Programm sind die Argentinier Pedro Mairal (4. Oktober, 17 Uhr) und Dolores Reyes (4. Oktober, 20 Uhr). Ursprünglich war zudem die Teilnahme des irischen Autors John Boyne angekündigt, die aber nun aus nicht näher genannten Gründen abgesagt wurde. Was die Gäste aus Spanien betrifft, sticht Javier Cercas hervor (5. Oktober, 13.15 Uhr), der seinen erfolgreichen Roman „El loco de Dios en el fin del mundo“ präsentieren wird. Von der lokalen Literaturszene der Insel ragt die Überfliegerin Joana Marcús heraus (2. Oktober, 20 Uhr), die mit ihren 25 Jahren bereits eine große Nummer in Sachen Jugendliteratur und die zweitmeistverkaufte Autorin in Spanien und Lateinamerika ist – nur übertroffen von J.K. Rowling.

Kunst, Konzerte und mehr

Insgesamt sind rund 30 Autoren dabei, zu denen sich mehr als ein Dutzend Künstler, Musiker und Kulturschaffende gesellen. Besucher können sich unter anderem auf die Dichter Damià Rotger und Antoni Vidal Ferrando, die Illustratorinnen Agustina Guerrero, Ana Jarén und Check in Mela, die Musiker Carlos Sadness und Miguel Marcos sowie die Köchin María Lo freuen.

Musik, Live-Podcasts und Kunst haben ihren Platz in den sogenannten „Secrets Rooms“, wo in diesem Jahr auch in Zusammenarbeit mit der Miró-Stiftung eine Ausstellung gezeigt wird, die an die Beziehung zwischen Joan Miró und Rafael Alberti erinnert. Die Eröffnungszeremonie des FLEM am 2. Oktober wird von der Sängerin Anaïs Rosso gestaltet. Am selben Tag liest Bob Pop zudem Gedichte aus „De cuerpo presente“ (21.30 Uhr).

Weitere Highlights sind Auftritte von Ona Mafalda, One Man Rocks und The Hawaiians, sowie eine für das FLEM von Aina Zanoguera und Carme Serna geschaffene Bühnenaufführung aus Musik und Tanz, um die Schriftstellerin Antònia Vicens und ihr Werk „39º a l’ombra“ zu ehren. Dieses preisgekrönte Buch schildert Vicens’ Erfahrungen in einem touristischen Gebiet von Mallorca. Eine Konstante beim Festival, das die britische Urlauberhochburg für kurze Zeit in einen Kultur-Hotspot verwandelt: die vergnüglichen literarischen Touren mit den Historikern und Magaluf-Experten Tomeu Canyelles und Biel Vives.

