Klassik auf Mallorca: Die Balearen-Sinfoniker läuten die Spielzeit 2025/26 ein

Wer etwas Wehmut empfindet, weil der Sommer zu Ende geht, findet im Kulturangebot der Insel Trost. Ein bewährtes Pflaster: der Start der Balearen-Sinfoniker in die neue Spielzeit. Zwischen dem 2. Oktober und dem 7. Mai 2026 wird es insgesamt zehn Konzerte im Auditorium von Palma geben, von denen die meisten am Folgetag nochmals im Auditori de Manacor aufgeführt werden – hinzu kommen etliche außerordentliche Konzerte an anderen Schauplätzen, allen voran das Mitwirken an der Oper „Tosca“ im Teatre Principal (22., 24. und 26. Oktober).

Die Abonnementsaison im Auditorium beginnt mit einem Eröffnungsabend voller Farbe und Rhythmus: „La oración del torero“ von J. Turina, „Noches en los jardines de España“ von Manuel de Falla, „Prélude à l’après-midi d’un faune“ von C. Debussy und „Don Juan“ von R. Strauss stehen am 2. Oktober (und 3. Oktober in Manacor) auf dem Programm. Als Solist mit dabei ist der international gefragte Mailänder Pianist Davide Cabassi.

Highlights im November und Dezember

Danach gibt es erst einmal eine längere Pause. Dafür verspricht das Folge-Konzert im Auditorium unter Leitung von Pablo Mielgo fetzig zu werden: Am 20./21. November ist das Ensemble Spanish Brass zu Gast. Das renommierte Blechbläser-Quintett hat diesen Sommer bereits beim Festival de Pollença begeistert und wird nun Werke von Wagner, Colomer und Bruckner spielen.

Zum zweiten Mal dieses Jahr auf der Insel: das Ensemble Spanish Brass / Picasa

Mit einem buchstäblichen Paukenschlag geht es am 4. Dezember weiter: Solist ist der Pauker Javier Eguillor. Das Publikum bekommt das einsätzige Instrumentalkonzert „Raise the Roof“ von Michael Daugherty und Witold Lutosławskis „Konzert für Orchester“ unter Leitung von Nuno Coelho zu hören.

Mit Beethovens 9. Sinfonie (op. 125) steht am 11./12. Dezember ein von Pablo Mielgo dirigiertes, vorweihnachtliches Highlight ins Haus. Mit von der Partie unter anderem: die Sopranistin Marta Bauzà, Mezzosopranistin Begoña Gómez, Tenor Joan Laínez, Bassbariton Sebastià Serra und der Cor Studium.

Neues Jahr, Top-Konzerte

Für den hochkarätigen Start ins neue Jahr sorgt dann am 15. Januar ein Konzert mit dem preisgekrönten deutschen Violinisten Frank Peter Zimmermann, dem finnischen Dirigenten Pietari Inkinen und Werken von Ravel, Martin und Bartók.

Eine Besonderheit dieser Spielzeit ist der Orchesteraustausch mit dem Philharmonischen Orchester Málaga unter Leitung des Mallorquiners José Maria Moreno. Frucht davon: ein Konzert der Gastmusiker mit dem Pianisten Alekséi Volodin am 29. Januar (und 30. Januar in Manacor), die Rachmaninows als fast „unspielbar“ geltendes Konzert Nr. 3 d-Moll für Klavier und Orchester (op. 30) und Tschaikowskys bekannte Sinfonie Nr. 6 h-Moll (op. 74. „Patètica“) aufführen.

Frühlingsfreuden mit den Sinfonikern

Der Frühling bringt am 19. März (und 20. März) die ukrainische Pianistin Anna Fedorova mit Stücken von Beethoven und Tschaikowsky. Das „Verdi-Requiem“ erklingt am 26./27. März mit dem Reigen aus Mira Alkhovik (Sopran), Silvia Tro Santafé (Mezzosopran), Antoni Lliteres (Tenor), Simón Orfila (Bassbariton), dem UIB-Chor und Pablo Mielgo.

Die Pianistin Olga Kern spielt am 23. April. / Chris Lee

Der 23. April gehört der russischen Pianistin Olga Kern, Gastdirigent Rune Bergmann und einem Programm aus Rautavaara, Schumann und Dvořák. Krönender Abschluss am 7./8. Mai: die 10. Sinfonie von Mahler – natürlich unter Leitung von Pablo Mielgo persönlich.

Abonnements für die zehn Konzerte erhalten Sie für 300 oder 225 Euro an der Kasse des Auditoriums, Av. Gabriel Roca, 18, Palma. Abonnenten kommen zudem kostenlos ins Weihnachtskonzert (18./19.12.). Einzeltickets und Infos: simfonicadebalears.com

