Liebe, Intrige, Tod: Das Teatre Principal startet mit einem Monumentalwerk in die neue Opernsaison

Mit Puccinis Meisterwerk „Tosca“ startet das Teatre Principal in Palma am Mittwoch (22.10.) in seine 40. Opernsaison. Regisseur Mario Pontiggia setzt auf eine realistische Inszenierung mit eindrucksvollen Bühnenbildern der Stadt Rom und mehr als 175 Mitwirkenden. Die Produktion stammt aus dem Teatro Massimo in Palermo: „Wir wollten eine ‚Tosca‘, die auch ein junges Publikum versteht – ein didaktisches Spektakel, das die Schauplätze so zeigt, wie Puccini sie komponierte“, erklärt Pontiggia. Der Italiener bezeichnet den Komponisten als „Meister des Thrillers – lange vor Hitchcock oder Tarantino“. Das in Rom im Jahr 1800 verortete Stück biete alles, was Oper ausmacht: Liebe, Intrige, Gewalt, Leidenschaft und Tod.

Die Hauptrollen übernehmen Sopranistin Yolanda Auyanet, Tenor Rame Lahaj und der menorquinische Bass Simón Orfila. Begleitet werden sie von den Balearen-Sinfonikern, dem Chor und Kinderchor des Teatre Principal. Dirigent Matteo Beltrami bezeichnet die Orchesterpartitur als „eine eigene Figur, die in jeder Form der Gewalt mitschwingt“.

Die anderen Opern

„Tosca“ wird auch am 24. und 26.10. im großen Saal des Teatre Principal aufgeführt. Die Opernsaison geht im kommenden Jahr mit Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ weiter (18./20./22. Februar). Im April folgt Francis Poulencs „La Voix Humaine“ (24./25. April). Zum Abschluss der diesjährigen Saison wird am 17., 19. und 21. Juni Giusepe Verdis „Rigoletto“ aufgeführt.

Die Karten für „Tosca“ kosten zwischen 10 und 90 Euro unter teatreprincipal.com

