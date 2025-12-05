Festliche Musik im Dezember: Die schönsten Weihnachtskonzerte auf Mallorca im Überblick

Die stille Nacht ist zwar noch fern, doch bis dahin bringen uns im Dezember viele Konzerte auf der Insel schon einmal in besinnliche Stimmung. Früh dran ist in diesem Jahr das Teatre Principal, das bereits am 5.12. das Oratorium „Der Messias“ von Händel im Programm hat. Daran beteiligt sind mehrere Chöre und Solisten – insgesamt stehen 200 Personen auf der Bühne. Direkt in Schwung bringt uns am selben Abend auch der Chor Ànima Gospel (Leitung: Llucia Gomila) mit geistlicher Musik im Kongresszentrum in Palma. Der Erlös geht hierbei an die Caritas. Zwei weitere Interpretationen des „Messias“ bieten Ihnen dieses Jahr, allerdings erst später, das Orquesta Sinfónica Europea und der Chor Orfeó Balear unter Leitung von Daniel Mulet – am 21.12. im Auditorium – und das Studium Aureum am 23.12. in der Església de Monti-Sion in Pollença.

Musik genießen und zugleich Gutes tun können Sie noch einmal am 6.12. um 18 Uhr: Zu Nikolaus gibt es in der Kirche La Porciúncula an der Playa de Palma ein Benefizkonzert mit der Mezzosopranistin Waltraud Mucher und dem Organisten Klaus Strehling. Der Eintritt von 20 Euro muss bar bezahlt werden und kommt der Herztat-Stiftung zugute (Reservierung per E-Mail: mallorca@herztat.de). Auch die Kulturfinca Son Bauló kredenzt uns bereits am 7.12. ein musikalisch-literarisches Weihnachtsprogramm mit Marina & Michael Kaljushny: Heitere Texte treffen auf festliche Musik von Händel, Mozart, Weill und anderen.

Balearen-Sinfoniker und die Chöre der Insel

Auch die Balearen-Sinfoniker dürfen dieser Tage nicht die Füße hochlegen. Zunächst bestreitet das Orchester noch einen Abend im Auditorium: Beethovens 9. Sinfonie (op. 125), dirigiert von Pablo Mielgo, erklingt am 11.12. (und am 12.12. auch im Auditori de Manacor). Mit dabei sind mehrere Solisten und der Cor Studium. Am 18. und 19.12. kommen Abonnenten zudem zweimal exklusiv in den Genuss von Bachs „Weihnachtsoratorium“.

Viel geboten wird auch beim diesjährigen Weihnachtsprogramm des Inselrats: Ab dem 14.12. dürfen sich Besucher des Kulturzentrums La Misericòrdia in Palma täglich um 19 Uhr über ein Freiluftkonzert freuen, von Flamenco und Pop bis Jazz. Am ersten Tag spielt dort zudem um 12 Uhr die Banda Municipal de Marratxí. Spätestens Mitte des Monats haben dann die Chöre der Insel Hochsaison. So dürfen etwa die Palma Gospel Singers vor ihren Weihnachtsauftritten in den Kirchen von Lloret de Vistalegre (20.12.) und Alaró (21.12.) schon einmal dem Publikum beim Abschlusskonzert des Jazz Voyeur Festival am 14.12. im Trui Teatre einheizen. Der Gospel-Hauptact des Abends ist dann der Chicago Mass Choir.

Der Chicago Mass Choir tritt im Rahmen des Jazz Voyeur Festival auf. / Veranstalter

Im Convento Sant Antoni de Pàdua in Artà singt am 14.12. der Gospelchor aus Colònia de Sant Pere, im Anschluss gibt es ein offenes Weihnachtsliedersingen. Am 21.12. findet dann dort das Weihnachtskonzert mit dem Orfeó Artanenc und dem Coral de Montuïri statt. In Santa María del Camí gibt der lokale Chor sein diesjähriges Weihnachtskonzert am 18.12. Und das Teatre Principal in Palma ist besonders freigiebig und beschenkt uns mit einem Doppeltermin: Das traditionelle Weihnachtskonzert der Chöre des Theaters ist für den 17. und noch einmal für den 18.12. angesetzt.

Cap Pela, Capella Mallorquina und besondere Highlights

Viel beschäftigt in der Adventszeit ist das beliebte Vokalensemble Cap pela: Die mallorquinische Formation singt am 20.12. in der Basílica de Sant Francesc in Palma, am 23.12. im Auditori de Porreres und am 25.12. im Auditori de Manacor. Auch Fans der renommierten Capella Mallorquina dürfen sich auf mehrere Auftritte des Chors freuen: Am 21.12. gibt er Weihnachtslieder auf dem Passeig del Born zum Besten. Im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes singt die Capella Mallorquina am 24.12. in der Kirche Santa Creu in Palma. Eine dritte Chance haben Sie am 26.12. in der Kirche Santa Eulàlia in Palma, Sibyllengesang inklusive. Und apropos Sibylle: Wer über die Feiertage in Deutschland weilt und daher den Brauch verpasst – bereits am 21.12. ehrt ein spezielles Konzert in der Kirche von Santanyí die Interpretinnen, die in den vergangenen 100 Jahren in die Rolle der Prophetin schlüpften.

Ein weiteres Highlight ist das Weihnachtskonzert in der Miró-Stiftung am 20.12.: Das Streichquartett Binomium mit Nina Heidenreich und Ariadna Ferrer (Violine), Hanga Fehér (Bratsche) und Llorenç Rosal (Violoncello) spielt ein festliches Programm, der Eintritt zu den Ausstellungen ist inbegriffen. Zur echten Tradition hat sich der alljährliche Besuch des Pianisten Vladimir Skomorokhov auf der Künstlerfinca Can Brut entwickelt. Vom 26. bis 29.12. gibt er drei Konzerte – das erste zugunsten der Hilfsorganisation „Bridge the Divide“.

