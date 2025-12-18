Line-up veröffentlicht: Diese Stars treten 2026 beim Mallorca Live Festival auf

Das Mallorca Live Festival hat am Donnerstag (18.12.) einen ersten großen Schwung an Künstlern für die kommende Ausgabe präsentiert, die am 12. und 13. Juni 2026 in Magaluf stattfindet. Neben den bereits im Vorfeld angekündigten Künstlern Aitana und Viva Suecia gehören in diesem Jahr die BigBeat-Ikonen The Prodigy und HipHop-Legenden Cypress Hill zu den Headlinern. Einem internationalen Publikum dürften zudem die britischen Indie-Bands The Libertines und The Wombats ein Begriff sein. Ein weiterer Headliner ist der spanische Popsänger Dani Fernández.

Aber auch in den unteren Zeilen des Plakats finden sich spannende Künstler. Vielversprechend dürfte etwa der Auftritt der katalanischen Sängerin Lía Kali sein, die zu den großen Gesangstalenten des Landes gehört. Rusowsky ist einer der bekanntesten Produzenten des Jahres und hat mit seinem Album "Daisy" auch in diesem Jahr international für Schlagzeilen gesorgt.

Zu den bekanntesten auftrebenden Künstlern gehören das Flamenco-Elektro-Duo La Plazuela, die Glam-Rock-Band Ultraligera, Popsängerin Belén Aguilera und Songwriter pablopablo. Ebenfalls mit dabei beim Festival sind die Poppunk-Sängerin Samuraï, die katalanische HipHop-Gruppe 31Fam, Intellektuellen-Rocker León Benavente und der Post-Punk-Sänger Depresión Sonora. Weitere Künstler sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden, darunter ein weiterer Headliner.

Das ist das vorläufige Line-Up des Mallorca Live Festival 2026. / Mallorca Live Festival

Vieles neu in diesem Jahr

Das Festival findet kommendes Jahr erstmals wieder an zwei statt an drei Tagen statt. Als Bonus gibt es am 14. Juni einen Auftritt des französischen Star-DJs David Guetta. Dieser ist aber nicht im Festival enthalten, sondern wird separat vermarktet. Ebenfalls will das Festival im kommenden Jahr sieben statt der bislang fünf Bühnen aufstellen. Zudem gibt es eine weitere Segmentierung bei den Ticketkategorien. Neben den normalen Eintrittskarten und dem VIP-Bereich gibt es in diesem Jahr auch die Möglichkeit, Tickets in den Zonen Terraza, Golden und Premium zu erwerben.

Die Tageskarten in der normalen Kategorie kosten 65 Euro für Freitag, 69 Euro für Samstag und 65 Euro für die David-Guetta-Show am Sonntag. Die Zwei-Tages-Karte kostet 109 Euro. Das Zwei-Tages-Ticket plus David Guetta ist für 166,50 Euro zu haben. Tickets gibt es unter mallorcalivefestival.com